yanyura написав:При каком Президенте идет судебная реформа? Кто "курирует" назначения судей? Кто назначил Козьякова? Янукович? Тимошенко? Зеленский?
Судову реформу курирує Захід. Що це за судова система, яка залежить від одніє людини? Насправді, вона і не залежить, ні від Голови ВККСУ, ні від Президента. При зміні голови ВККСУ, комісія буде працювати так само, по тій самій причині, що комісії лікарів, які перевіряють помилки лікарів, в переважній більшості випадків, виправдовують цих лікарів. У суддів довести неправомірність судових вироків ще важче, практично неможливо. Можливо колись, через десятки років, перевірки стануть більш об'єктивними, але це важкий еволюційний шлях. Є простіший шлях - НАЗК, НАБУ - шухати не помилки фахівців, а незаконні доходи. Зараз Захід закрив очі на контроль Президента над НАЗК, навіть допомагає фінансово, бо зрозуміли, що наступні ще гірші, але після виборів все зміниться. Чи буде новий, чи старий Президент - антикорупційні вимоги посиляться.
yanyura написав:Здесь соглашусь с вами. А факты таковы - "чистые" судьи назначаются "грязными" руками, с такими "реформами" Украину никогда не примут в ЕС.
Судді ніким не назначаються, а проходять комісії. От нафіга Порошенко контролювати суди, якщо він навіть Насірова не може звільнити? І таких насірових десятки тисяч.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Конфликт между ахметовской (Вилкул) и фирташевской (Бойко) частью «Оппоблока» достиг такой силы, что Порошенко придется решать на чьей он стороне — Фирташа или Ахметова.
Об этом пишет политолог Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.
«На самом деле, президент Порошенко боится и ненавидит обоих. Фирташ постоянно напоминает ему, кто сделал его президентом Украины, а Ахметов остается опасным и последним могущественным олигархом Украины. До конца регистрации кандидатов в президенты Порошенко должен решить для себя на чьей он стороне -Ахметова или Фирташа», — уверен эксперт.
По его мнению, одно дело «раскулачить» одиозного и независимого олигарха Коломойского, забрав у него «Приватбанк» и выдать это «воровство» за банковскую реформу. Тут Порошенко сделал и Путину приятно, ибо Коломойский его личный враг, и конкурента убрал из банковской сферы. Другое дело, выбрать между двумя могущественными промосковскими олигархами- Ахметовым и Фирташем. Хотя они оба являются экономическими партнерами Порошенко по эксплуатации Украины, но они не намерены дальше потакать политическим авантюрам и жадности Порошенко.
«Это конфликт, до начала избирательной кампании, должен был разрулить профессиональный «продавец влияния и харизмы Путина» в Украине Медведчук, но ничего не получилось. Теперь Порошенко самому придется решать эту проблему», — отмечает Виктор Сергеевич.
«Дело даже не в шумном конфликте кандидатов в президенты Бойко-Левочкина и Вилкула-Колесникова или в том, кому достанется электоральное наследство исчезнувшей «Партии регионов». Просто у Фирташа и Ахметова уже накопилось много серьезных претензий к Порошенко», — говорит аналитик. По его словам, оба не горят желанием увидеть Порошенко еще раз на посту президента. Ахметов и Фирташ прекрасно понимают, что в случае сохранения президентской власти у Порошенко они оба повторят судьбу Коломойского и других. «Ведь Порошенко не остановится, пока не «сожрет» последнего конкурента свой власти и богатству в Украине. Фирташ с Левочкиным уже давно поняли, что никакие вечные тайные венские договоренности с Порошенко не остановят его вероломства и жадности. У Ахметова ситуация еще хуже. Против него играет пара Порошенко-Медведчук, которым надо «освободить» Донбасс от Ахметова для Медведчука, ставленника Москвы, будущего «куратора Донбасса» после того как Россия формально вернет его Украине. Так что Ахметов обречен, если Порошенко останется у власти», — делает вывод Небоженко.