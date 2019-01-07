Додано: Пон 07 січ, 2019 19:00

Конфликт между ахметовской (Вилкул) и фирташевской (Бойко) частью «Оппоблока» достиг такой силы, что Порошенко придется решать на чьей он стороне — Фирташа или Ахметова.Об этом пишет политолог Виктор Небоженко на своей странице в Facebook.«На самом деле, президент Порошенко боится и ненавидит обоих. Фирташ постоянно напоминает ему, кто сделал его президентом Украины, а Ахметов остается опасным и последним могущественным олигархом Украины. До конца регистрации кандидатов в президенты Порошенко должен решить для себя на чьей он стороне -Ахметова или Фирташа», — уверен эксперт.По его мнению, одно дело «раскулачить» одиозного и независимого олигарха Коломойского, забрав у него «Приватбанк» и выдать это «воровство» за банковскую реформу. Тут Порошенко сделал и Путину приятно, ибо Коломойский его личный враг, и конкурента убрал из банковской сферы. Другое дело, выбрать между двумя могущественными промосковскими олигархами- Ахметовым и Фирташем. Хотя они оба являются экономическими партнерами Порошенко по эксплуатации Украины, но они не намерены дальше потакать политическим авантюрам и жадности Порошенко.«Это конфликт, до начала избирательной кампании, должен был разрулить профессиональный «продавец влияния и харизмы Путина» в Украине Медведчук, но ничего не получилось. Теперь Порошенко самому придется решать эту проблему», — отмечает Виктор Сергеевич.«Дело даже не в шумном конфликте кандидатов в президенты Бойко-Левочкина и Вилкула-Колесникова или в том, кому достанется электоральное наследство исчезнувшей «Партии регионов». Просто у Фирташа и Ахметова уже накопилось много серьезных претензий к Порошенко», — говорит аналитик. По его словам, оба не горят желанием увидеть Порошенко еще раз на посту президента. Ахметов и Фирташ прекрасно понимают, что в случае сохранения президентской власти у Порошенко они оба повторят судьбу Коломойского и других. «Ведь Порошенко не остановится, пока не «сожрет» последнего конкурента свой власти и богатству в Украине. Фирташ с Левочкиным уже давно поняли, что никакие вечные тайные венские договоренности с Порошенко не остановят его вероломства и жадности. У Ахметова ситуация еще хуже. Против него играет пара Порошенко-Медведчук, которым надо «освободить» Донбасс от Ахметова для Медведчука, ставленника Москвы, будущего «куратора Донбасса» после того как Россия формально вернет его Украине. Так что Ахметов обречен, если Порошенко останется у власти», — делает вывод Небоженко.