Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:15
Кстати можете делать ставки на победителя предвыборной гонки, господа.
Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:22
И последние станут первыми. (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:18
Re: Політичні дискусії
Юлия Тимошенко 2.40
Пётр Порошенко 2.75
Владимир Зеленский 3.50
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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