Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:15
Кстати можете делать ставки на победителя предвыборной гонки, господа.
Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:22
И последние станут первыми. (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:18
Re: Політичні дискусії
Юлия Тимошенко 2.40
Пётр Порошенко 2.75
Владимир Зеленский 3.50
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:45
Предвыборная кампания началась. В этот раз политики не будут обещать рост зарплаты и экономики. В это уже никто не верит. Страшилки, запугивания и чудесное спасения нации - тренды нового политического сезона. Смотрите на всех тв экранах страны.
Для подготовки широкомасштабных действий против Украины России необходимо один-три дня,
Мacштaбнoe втoржeниe в Укрaину: Пoлтoрaк рaccкaзaл, зaчeм Рoccия нaпaлa в Кeрчeнcкoм прoливe
Чому плани Росії щодо Азовського моря провалилися:
Порошенко: Мы не дадим РФ осуществить оккупацию Азовского моря и Керченского пролива
Порошенко: Мы остановили российскую агрессию и впервые сохранили независимость государства
Василь-Рівне в игноре
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