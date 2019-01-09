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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:15

Кстати можете делать ставки на победителя предвыборной гонки, господа.
Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются

https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... 18,1602858
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:22

  freeze написав:Кстати можете делать ставки на победителя предвыборной гонки, господа.
Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются

https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... 18,1602858

И последние станут первыми. (с) :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:18

Re: Політичні дискусії

https://www.parimatch.com/sport/politik ... ybory-2019

Юлия Тимошенко 2.40
Пётр Порошенко 2.75
Владимир Зеленский 3.50
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:45

Предвыборная кампания началась. В этот раз политики не будут обещать рост зарплаты и экономики. В это уже никто не верит. Страшилки, запугивания и чудесное спасения нации - тренды нового политического сезона. Смотрите на всех тв экранах страны.

Для подготовки широкомасштабных действий против Украины России необходимо один-три дня, https://censor.net.ua/news/3105838/dlya_podgotovki_shirokomasshtabnyh_deyistviyi_protiv_ukrainy_rossii_neobhodimo_odintri_dnya_skibitskiyi

Мacштaбнoe втoржeниe в Укрaину: Пoлтoрaк рaccкaзaл, зaчeм Рoccия нaпaлa в Кeрчeнcкoм прoливe https://www.facenews.ua/news/2019/434713/

Чому плани Росії щодо Азовського моря провалилися:https://narodna-pravda.ua/2019/01/10/chomu-plany-rosiyi-shhodo-azovskogo-morya-provalylysya-u-minoboroni-daly-poyasnennya/

Порошенко: Мы не дадим РФ осуществить оккупацию Азовского моря и Керченского пролива https://gordonua.com/news/crimea/poroshenko-my-ne-dadim-rf-osushchestvit-okkupaciyu-azovskogo-morya-i-kerchenskogo-proliva-649773.html

Порошенко: Мы остановили российскую агрессию и впервые сохранили независимость государства https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-my-ostanovili-rossiyskuyu-agressiyu-i-vpervye-sohranili-nezavisimost-gosudarstva-649767.html
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