Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30

vitaliian

Вот что мне "нравится".

Приходит такой новый пригожинский бот.

Он решил, что остальные боты по этому форуму не справились, а он точно справится.

И думает, что он такой один уникальный.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах