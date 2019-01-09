Політичні дискусії
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:15
Кстати можете делать ставки на победителя предвыборной гонки, господа.
Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... 18,1602858
freeze
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Додано: Сер 09 січ, 2019 18:22
freeze написав:
Кстати можете делать ставки на победителя предвыборной гонки, господа.
Меньше всех заработают те, кто поставит на Тимошенко - 1 - 2,5
затем Зеленский - 1 - 2,8
затем Порошенко - 1 - 3
остальные пока не очень котируются
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... 18,1602858
И последние станут первыми. (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:18
https://www.parimatch.com/sport/politik ... ybory-2019
Юлия Тимошенко 2.40
Пётр Порошенко 2.75
Владимир Зеленский 3.50
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
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Додано: Чет 10 січ, 2019 17:45
Предвыборная кампания началась. В этот раз политики не будут обещать новые рабочие места, рост зарплаты и экономики. В это уже никто не верит. Страшилки, запугивания и чудесное спасения нации - тренды нового политического сезона. Смотрите на всех тв экранах страны.
Для подготовки широкомасштабных действий против Украины России необходимо один-три дня, https://censor.net.ua/news/3105838/dlya_podgotovki_shirokomasshtabnyh_deyistviyi_protiv_ukrainy_rossii_neobhodimo_odintri_dnya_skibitskiyi Мacштaбнoe втoржeниe в Укрaину: Пoлтoрaк рaccкaзaл, зaчeм Рoccия нaпaлa в Кeрчeнcкoм прoливe https://www.facenews.ua/news/2019/434713/ Чому плани Росії щодо Азовського моря провалилися: https://narodna-pravda.ua/2019/01/10/chomu-plany-rosiyi-shhodo-azovskogo-morya-provalylysya-u-minoboroni-daly-poyasnennya/ Порошенко: Мы не дадим РФ осуществить оккупацию Азовского моря и Керченского пролива https://gordonua.com/news/crimea/poroshenko-my-ne-dadim-rf-osushchestvit-okkupaciyu-azovskogo-morya-i-kerchenskogo-proliva-649773.html Порошенко: Мы остановили российскую агрессию и впервые сохранили независимость государства https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-my-ostanovili-rossiyskuyu-agressiyu-i-vpervye-sohranili-nezavisimost-gosudarstva-649767.html
Василь-Рівне в игноре
vitaliian
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:17
lapay написав:
https://www.parimatch.com/sport/politika/ukraina-prezidentskie-vybory-2019
Юлия Тимошенко 2.40
Пётр Порошенко 2.75
Владимир Зеленский 3.50
Вакарчук не пока не идет в президенты, а на него принимают ставки.
Сколько Петя проплатил за такой тотализатор?
В игноре Kart, Sommer
shapo
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:18
Это Порошенко не будет обещать т.к. ему никто не поверит по результатам 5 лет, а остальные будут,не сомневайтесь
В игноре Kart, Sommer
shapo
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:23
freeze написав: pesikot написав: freeze написав:
Ну да, если Роман вызывает большое уважение, так и буду делать.
А почему у вас фантазии влажные, вы что сексуально озабочены?
Да я откуда знаю. Это же ваши фантазии.
Вы и за Бессмертного, и за Зеленского, и за Тимошенко
Седалища хоть хватит на столько ?
Странно, что мне дают вам ответить, причем вполне по-дружески, возможно Перес прав )))
"Простите, кто на ком стоял" ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:30
vitaliian Вот что мне "нравится". Приходит такой новый пригожинский бот. Он решил, что остальные боты по этому форуму не справились, а он точно справится. И думает, что он такой один уникальный.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Додано: Чет 10 січ, 2019 20:46
pesikot написав:
"Простите, кто на ком стоял" ?
Под крышей работаете, единственный персонаж на форуме, сообщения которого невозможно удалить за оскорбления, который никогда не банится, ответы которому удаляются, а сами оскорбления остаются. Имхо, особа приближенная.
freeze
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:00
freeze написав:
невозможно удалить за оскорбления, который никогда не банится
конфабулируете
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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