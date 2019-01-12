Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 00:32
Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом"
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 01:37
Re: Політичні дискусії
посмотрите в конституцию Украины на полномочия Президента Украины , у меня книжечка осталась где-то с 2000 года , но после помню меняли ее несколько раз и полномочия урезали , с экрана лень читать . Вот в пределах полномочий и требуйте с президента. А вообще надо достичь такого общества что бы было пофиг кто президент и всеравно все будет хорошо. У нас так и есть только наоборот кто бы не стал все будет плохо
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