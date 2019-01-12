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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:32

Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом" https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46836597 или на укр. языке https://www.bbc.com/ukrainian/features-46827400?ocid=socialflow_twitter.
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:37

Re: Політичні дискусії

посмотрите в конституцию Украины на полномочия Президента Украины , у меня книжечка осталась где-то с 2000 года , но после помню меняли ее несколько раз и полномочия урезали , с экрана лень читать . Вот в пределах полномочий и требуйте с президента. А вообще надо достичь такого общества что бы было пофиг кто президент и всеравно все будет хорошо. У нас так и есть только наоборот :) кто бы не стал все будет плохо :)
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