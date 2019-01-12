Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 00:32
Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом"
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 13 січ, 2019 01:37
Re: Політичні дискусії
посмотрите в конституцию Украины на полномочия Президента Украины , у меня книжечка осталась где-то с 2000 года , но после помню меняли ее несколько раз и полномочия урезали , с экрана лень читать . Вот в пределах полномочий и требуйте с президента. А вообще надо достичь такого общества что бы было пофиг кто президент и всеравно все будет хорошо. У нас так и есть только наоборот кто бы не стал все будет плохо
ЗАРПЛАТА КАССИРА 5000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Нед 13 січ, 2019 10:41
Re: Політичні дискусії
Это было бы логично требовать с президентов только то, что прописано в Конституции, но при одновременном запрете в рабочее время открывать медпункты и пропадать на бесчисленных литургиях. Тогда бы это было логично.
А позиция - все хорошее, что произошло это результат моей работы, а если что есть плохое - смотрите Конституцию это не мои обязанности, как бы есть такое модное слово гибридная позиция.
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:44
7:19
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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