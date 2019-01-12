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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 20212223>
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:32

Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом" https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46836597 или на укр. языке https://www.bbc.com/ukrainian/features-46827400?ocid=socialflow_twitter.
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 01:37

Re: Політичні дискусії

посмотрите в конституцию Украины на полномочия Президента Украины , у меня книжечка осталась где-то с 2000 года , но после помню меняли ее несколько раз и полномочия урезали , с экрана лень читать . Вот в пределах полномочий и требуйте с президента. А вообще надо достичь такого общества что бы было пофиг кто президент и всеравно все будет хорошо. У нас так и есть только наоборот :) кто бы не стал все будет плохо :)
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yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 10:41

Re: Політичні дискусії

yama написав:Вот в пределах полномочий и требуйте с президента.


Это было бы логично требовать с президентов только то, что прописано в Конституции, но при одновременном запрете в рабочее время открывать медпункты и пропадать на бесчисленных литургиях. Тогда бы это было логично.
А позиция - все хорошее, что произошло это результат моей работы, а если что есть плохое - смотрите Конституцию это не мои обязанности, как бы есть такое модное слово гибридная позиция.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:44

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  asti написав:...і щось мені підказуе, що саме містер Z, а не леді Ю стане гарантом. Ото буде!! :) :)

Никто из моих знакомых не собирается за него голосовать.
Кстати, вчера впервые глянул одним глазом на Квартал (никогда не смотрел и был прав). Мистер Z играл роль мужа пьяной бабы. Петросянщина низкого пошиба.

У квартала есть номера самой разной тематики и под самую разную аудиторию.
Как учёный, вы должны понимать, что поспешили с обобщениями :-)



7:19
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:56

  tea написав:
  Мизантрóп написав:
  tea написав:не ту,що буде на білбордах
грамотнее шкрябаты бигборд,от англ. слов "большая доска".Хочу,чтоб "квартал" оставался "кварталом" со своими клоунами и дальше.Зрелищ надо тоже.Следствие: Вова должен остаться там :wink:

Дякую.Мабуть,Ви маєте рацію.
А тепер напишу програму промосковського кандидата - а він один.Юрій Бойко.Всім іншим через санкції Кремль показав,що якщо не об"єднаються наволо Бойка,а він зара найретинговіший серед біло-блакитних,то це їх проблема.
Так от що буде при Бойко.
1.В Україні припиниться війна на умовах Кремля.Донбас нам всунуть як федеративні утворення,про Крим Бойко ніде не буде згадувати.Україна повністю перейде під контроль Кремля.
2.Бойко відновить подачу дніпровскьої води в Крим,пустить знову потяги через Україну в Крим.
3.Бойко обіцяє знизити ціни на газ вдвічі.Цілком можливо,бо тоді Москва дасть нам спеціальну ціну,як Білорусі.
4.Думаю,що при президенті Бойко,прем"єром буде Рабіновіч,а Медведчук буде спікером парламенту.
5.Перед виборами Путін через Медведчука випустить частину заручників.Покаже українцям - хто може вирішити складні питання в україно-російських відносинах.
Країна на 5 років відкинеться назад.

В 2013! Долар 8
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:57

Re: Політичні дискусії

Немного о политике, точнее о кандидатах.
Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования.
Зеленка. Без программы, команды и имени. Что-то среднее между певицей (Златой), футболистом (Андреем) и боксером (Виталей). Фасад, фунт или суперфунт
Юлька. "Голубь мира". Ранее не судимый кандидат. Один такой уже был. Нацаревал твердой валюты и убежал. С сумочкой Louis Vuitton, купленный за рубли. С билетом в Сочи, припрятанном в этой сумочке
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:25

  Волк написав:Немного о политике, точнее о кандидатах.
Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования.
Зеленка. Без программы, команды и имени. Что-то среднее между певицей (Златой), футболистом (Андреем) и боксером (Виталей). Фасад, фунт или суперфунт
Юлька. "Голубь мира". Ранее не судимый кандидат. Один такой уже был. Нацаревал твердой валюты и убежал. С сумочкой Louis Vuitton, купленный за рубли. С билетом в Сочи, припрятанном в этой сумочке


Зачем вывалить эту муть которую и так транслируют все про-Порошенковские каналы обливая дерьмом конкурентов?
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:27

  ЛАД написав:Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом" https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46836597 или на укр. языке https://www.bbc.com/ukrainian/features-46827400?ocid=socialflow_twitter.
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное. :)


Все как говорил Коломойский в интервью Гордону.
Порошенко нужно было не допустить Филарета к управлению новой церковью чтобы присвоить все лавры себе
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:34

Re: Політичні дискусії

  Волк написав:Толик. Кабинетный. Боится зоны ООС, как черт ладана. Мутный. С хитрыми источниками финансирования.

Всі прогресивні політики повинні обєднатися з Гриценком.
Це надія на демократичну процвітаючу Неньку Україну.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:43

  shapo написав:
  ЛАД написав:Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом" https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46836597 или на укр. языке https://www.bbc.com/ukrainian/features-46827400?ocid=socialflow_twitter.
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное. :)


Все как говорил Коломойский в интервью Гордону.
Порошенко нужно было не допустить Филарета к управлению новой церковью чтобы присвоить все лавры себе

Історія тут розсудить. Філарет і Порошенко зробили свою справу і мусять піти. Подякуємо їм. Щоб рухатися вперед потрібний новий потенціал...цей потенціал в обєднанні всіх прогресивних сил навколо Гриценка. В УКраїни є шанс.
І Тимошенко і Порошенко це вже минуле - породжене їх протистоянням з 2005 року.
Вибір кожного з них це застій у минулому і дача шансу пролізти в українську політику такому провокатору як Медведчук.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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