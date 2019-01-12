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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:43

  Guineapig написав:
7:19
нафига я это пишу ???
дааа у народа дилема кого выбирать Ляшка или Зеленского РУКАЛИЦЦО !
это как раз увод от верного решения ! Вот вам А и Б сидели на трубе ! Либо А либо Б ! А упало Б пропало ! что осталось на трубе?
выбирайте между А и В ! а то что есть еще и лучше вам не знать :mrgreen:
типичный пример увода внимания ... 8)
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:56

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Все как говорил Коломойский в интервью Гордону.
Порошенко нужно было не допустить Филарета к управлению новой церковью чтобы присвоить все лавры себе

Маячня. В інтерв'ю про це ні слова, а вірити словам Коломойського...
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:03

Re: Політичні дискусії

  yama написав:выбирайте между А и В

Прогнозую що в 2 турі буде Г і Т.
Вибирайте Г - Гриценко.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:17

  Квесторе_поверніться написав:
  yama написав:выбирайте между А и В

Прогнозую що в 2 турі буде Г і Т.
Вибирайте Г - Гриценко.


это ваше собственное решение или навязанное извне ?
почему не Геннадий Балашов или Садовой ? потому что НЕ проходные :mrgreen:
в общем все по ссылке выше
вот вам пример разделения где истина вне скобок
https://youtu.be/V666xhErWdg?t=151
Востаннє редагувалось yama в Нед 13 січ, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:19

  ЛАД написав:Довольно интересное интервью "Экзарх Константинополя Даниил: Православная церковь Украины может стать патриархатом" https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-46836597 или на укр. языке https://www.bbc.com/ukrainian/features-46827400?ocid=socialflow_twitter.
Правда,то, что вынесено в заголовок, там не самое интересное. :)


Интересные факты.
Митрополит Макарій відмовляється від пропозиції мера Львова п. Андрія Садового щодо отримання звання почесного громадяна Львова разом із Митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської Патріярхії.
Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непокору колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти визаний Вселенською Патріярхією митрополичий устрій Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі.

https://uaoc.lviv.ua/index.php?id=28&tx ... 9c8ebaae17

А мы тут гадали, чего Филарета не было в Стамбуле на подписании Томоса.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:26

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непокору колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти визаний Вселенською Патріярхією митрополичий устрій Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі.

Так Макарій вже зняв чи ні, він сам не міг поїхати, якщо вже зняв?
Якби Філарет не визнавав рішення Константинополя, то не було б і ПЦУ. В них з Макарієм старий конфлікт, на цю тему, тому логічно, що обидва пролетіли...
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:35

  lapay написав:Так Макарій вже зняв чи ні, він сам не міг поїхати, якщо вже зняв?


Судя по всему Макарию не разрешили присутствовать именно из-за Филарета, отсюда и его обида явная.
Было бы странно, если бы присутствовал Макарий и не было Филарета. Вот вычеркнули и обоих.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:37

Re: Політичні дискусії

По поводу церкви \ церквей идет банальный раздел деребан общака и территории... Кто в какой общак будет заносить кто над каким общаком будет смотрящим . Ничего более. А учитывая резонанс который этому придают в СМИ это приличный такой общак . Здесь присутствующие от этого общака ничего не получат , а может даже кто-то заносит ... Вопрос куда потом идут деньги из любого общака не раскрыт ... и не будет раскрыт широкой общественности.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:43

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Было бы странно, если бы присутствовал Макарий и не было Филарета. Вот вычеркнули и обоих

Список складав Київ, якби Макарій захотів їхати, то він про це обов'язково сказав би.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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