нафига я это пишу ??? дааа у народа дилема кого выбирать Ляшка или Зеленского РУКАЛИЦЦО ! это как раз увод от верного решения ! Вот вам А и Б сидели на трубе ! Либо А либо Б ! А упало Б пропало ! что осталось на трубе? выбирайте между А и В ! а то что есть еще и лучше вам не знать типичный пример увода внимания ...
Прогнозую що в 2 турі буде Г і Т. Вибирайте Г - Гриценко.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Прогнозую що в 2 турі буде Г і Т. Вибирайте Г - Гриценко.
это ваше собственное решение или навязанное извне ? почему не Геннадий Балашов или Садовой ? потому что НЕ проходные в общем все по ссылке выше вот вам пример разделения где истина вне скобок https://youtu.be/V666xhErWdg?t=151
Востаннє редагувалось yama в Нед 13 січ, 2019 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Интересные факты. Митрополит Макарій відмовляється від пропозиції мера Львова п. Андрія Садового щодо отримання звання почесного громадяна Львова разом із Митрополитом Філаретом, який ігнорує рішення Вселенської Патріярхії. Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непокору колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти визаний Вселенською Патріярхією митрополичий устрій Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі.
freeze написав:Митрополит Макарій пояснив свою відсутність у Константинополі через непокору колишнього Патріарха УПЦ КП, а сьогодні Митрополита ПЦУ Філарета, який не бажає прийняти визаний Вселенською Патріярхією митрополичий устрій Православної Церкви в Україні. Саме небажання зняти патріярший куколь і стало причиною відсутності архієреїв 6 січня у Константинополі.
Так Макарій вже зняв чи ні, він сам не міг поїхати, якщо вже зняв? Якби Філарет не визнавав рішення Константинополя, то не було б і ПЦУ. В них з Макарієм старий конфлікт, на цю тему, тому логічно, що обидва пролетіли...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
По поводу церкви \ церквей идет банальный раздел деребан общака и территории... Кто в какой общак будет заносить кто над каким общаком будет смотрящим . Ничего более. А учитывая резонанс который этому придают в СМИ это приличный такой общак . Здесь присутствующие от этого общака ничего не получат , а может даже кто-то заносит ... Вопрос куда потом идут деньги из любого общака не раскрыт ... и не будет раскрыт широкой общественности.