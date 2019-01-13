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Політичні дискусії
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Додано: Нед 13 січ, 2019 15:34
shapo написав:
Коломойскому верить нельзя, а кому можно?
Коломойський має зуб на Порошенко, тому він не об'єктивний. Філарет хотів протащити устав УПЦ КП в ПЦУ, чого не хотів Константинополь, в результаті переміг Варфоломій, а Філарет відійшов в бік. Можливо, Порошенко допоміг в тому, щоб цей конфлікт закінчився без публічних розбірок.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 15:40
yama написав:
По поводу церкви \ церквей идет банальный раздел деребан общака и территории... Кто в какой общак будет заносить кто над каким общаком будет смотрящим . Ничего более.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02
shapo написав:
Коломойскому верить нельзя, а кому можно?
lapay написав:
Коломойський має зуб на Порошенко, тому він не об'єктивний.
Я не спрашивал почему не обьективен Коломойский.
Я спросил кто в Украине обьективен.
lapay написав:
Філарет хотів протащити устав УПЦ КП в ПЦУ, чого не хотів Константинополь, в результаті переміг Варфоломій, а Філарет відійшов в бік. Можливо, Порошенко допоміг в тому, щоб цей конфлікт закінчився без публічних розбірок.
Порошенко оттеснил Филарета от дела жизни последнего для получения политических дивидентов
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:25
shapo написав:
Я спросил кто в Украине обьективен.
Матан.
shapo написав:
Порошенко оттеснил Филарета от дела жизни последнего для получения политических дивидентов
Спитайте в них під камеру, тоді я повірю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:25
Постоянная ошибка - заниматься конспирологическими домыслами, не имея достоверной информации.
Думаю экзарх лучше знает ситуацию, чем мы. Он, конечно, может, скажем так, лукавить. Но пока нет другой информации дучше довериться его мнению, чем придумывать свои объяснения (совершенно не обоснованные). В частности, насчёт некоторого отстранения Филарета. Да и по др. вопросам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:46
ЛАД написав:Думаю экзарх лучше знает ситуацию, чем мы. Он, конечно, может, скажем так, лукавить.
Бывший экзарх.
Сомневаюсь, что за несколько недель он смог понять религиозную кухню целой страны.
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