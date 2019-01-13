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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 21222324
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:34

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Коломойскому верить нельзя, а кому можно?

Коломойський має зуб на Порошенко, тому він не об'єктивний. Філарет хотів протащити устав УПЦ КП в ПЦУ, чого не хотів Константинополь, в результаті переміг Варфоломій, а Філарет відійшов в бік. Можливо, Порошенко допоміг в тому, щоб цей конфлікт закінчився без публічних розбірок.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 15:40

Re: Політичні дискусії

  yama написав:По поводу церкви \ церквей идет банальный раздел деребан общака и территории... Кто в какой общак будет заносить кто над каким общаком будет смотрящим . Ничего более.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02

  shapo написав:Коломойскому верить нельзя, а кому можно?


  lapay написав:Коломойський має зуб на Порошенко, тому він не об'єктивний.

Я не спрашивал почему не обьективен Коломойский.
Я спросил кто в Украине обьективен.

  lapay написав: Філарет хотів протащити устав УПЦ КП в ПЦУ, чого не хотів Константинополь, в результаті переміг Варфоломій, а Філарет відійшов в бік. Можливо, Порошенко допоміг в тому, щоб цей конфлікт закінчився без публічних розбірок.


Порошенко оттеснил Филарета от дела жизни последнего для получения политических дивидентов
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:25

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Я спросил кто в Украине обьективен.

Матан. :)
  shapo написав:Порошенко оттеснил Филарета от дела жизни последнего для получения политических дивидентов

Спитайте в них під камеру, тоді я повірю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:25

Постоянная ошибка - заниматься конспирологическими домыслами, не имея достоверной информации. :)
Думаю экзарх лучше знает ситуацию, чем мы. Он, конечно, может, скажем так, лукавить. Но пока нет другой информации дучше довериться его мнению, чем придумывать свои объяснения (совершенно не обоснованные). В частности, насчёт некоторого отстранения Филарета. Да и по др. вопросам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:46

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Думаю экзарх лучше знает ситуацию, чем мы. Он, конечно, может, скажем так, лукавить.

Бывший экзарх.
Сомневаюсь, что за несколько недель он смог понять религиозную кухню целой страны.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:43

«Кандидатов, как презервативов»: украинский шоумен собрался в президенты Украины

Украинский комик Петя Бампер записал обращение к народу и заявил, что тоже намерен баллотироваться в президенты страны. Ролик с его речью можно увидеть на канале YouTube под названием Bamper. tv.

По сюжету ролика два друга, Бампер и Сус, идут колядовать к учительнице Дине Васильевне. Во время чаепития женщина спросила у Пети, почему он не идет в президенты.

«Этих кандидатов, как презервативов, куда еще я полезу», — отмечает Бампер.

Преподавательница решает взять его «на слабо», и они заключают спор. Позже Петя жалеет о данном учительнице слове. Петя задумался над тем, сможет ли он стать хорошим гарантом.

«Какой б…дь президент?! У меня даже галстука нет, и костюма. Что дети будут учить?! Речь президента: «Добрый вечер. Все на х…й». Вот так все, вот это выступление, все поздравление на новый год, бл…дь», — поражает Петя друга своей самокритичностью.

Далее он называет себя «разрываетелем шаблонов» и все же решает, что он не самый худший вариант.

«Почему нет? Инженер был, педагог был, пчеловод был, зэк был, кондитер есть. Теперь еще и тамада будет. Бухими гостями сложнее управлять, чем Верховной Радой», — рассуждает Бампер.

Затем Петя решает объявить о своем президентстве на одном из каналов, выступив вместо президента на Старый новый год, намекая на новогоднюю речь украинского шоумена Владимира Зеленского.



https://inforesist.org/kandidatov-kak-prezervativov-ukrainskiy-shoumen-sobralsya-v-prezidentyi-ukrainyi/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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