«Кандидатов, как презервативов»: украинский шоумен собрался в президенты Украины

Украинский комик Петя Бампер записал обращение к народу и заявил, что тоже намерен баллотироваться в президенты страны. Ролик с его речью можно увидеть на канале YouTube под названием Bamper. tv.



По сюжету ролика два друга, Бампер и Сус, идут колядовать к учительнице Дине Васильевне. Во время чаепития женщина спросила у Пети, почему он не идет в президенты.



«Этих кандидатов, как презервативов, куда еще я полезу», — отмечает Бампер.



Преподавательница решает взять его «на слабо», и они заключают спор. Позже Петя жалеет о данном учительнице слове. Петя задумался над тем, сможет ли он стать хорошим гарантом.



«Какой б…дь президент?! У меня даже галстука нет, и костюма. Что дети будут учить?! Речь президента: «Добрый вечер. Все на х…й». Вот так все, вот это выступление, все поздравление на новый год, бл…дь», — поражает Петя друга своей самокритичностью.



Далее он называет себя «разрываетелем шаблонов» и все же решает, что он не самый худший вариант.



«Почему нет? Инженер был, педагог был, пчеловод был, зэк был, кондитер есть. Теперь еще и тамада будет. Бухими гостями сложнее управлять, чем Верховной Радой», — рассуждает Бампер.



Затем Петя решает объявить о своем президентстве на одном из каналов, выступив вместо президента на Старый новый год, намекая на новогоднюю речь украинского шоумена Владимира Зеленского.