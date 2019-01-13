shapo написав:Коломойскому верить нельзя, а кому можно?
Коломойський має зуб на Порошенко, тому він не об'єктивний. Філарет хотів протащити устав УПЦ КП в ПЦУ, чого не хотів Константинополь, в результаті переміг Варфоломій, а Філарет відійшов в бік. Можливо, Порошенко допоміг в тому, щоб цей конфлікт закінчився без публічних розбірок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
shapo написав:Коломойскому верить нельзя, а кому можно?
lapay написав:Коломойський має зуб на Порошенко, тому він не об'єктивний.
Я не спрашивал почему не обьективен Коломойский. Я спросил кто в Украине обьективен.
lapay написав: Філарет хотів протащити устав УПЦ КП в ПЦУ, чого не хотів Константинополь, в результаті переміг Варфоломій, а Філарет відійшов в бік. Можливо, Порошенко допоміг в тому, щоб цей конфлікт закінчився без публічних розбірок.
Порошенко оттеснил Филарета от дела жизни последнего для получения политических дивидентов
Постоянная ошибка - заниматься конспирологическими домыслами, не имея достоверной информации. Думаю экзарх лучше знает ситуацию, чем мы. Он, конечно, может, скажем так, лукавить. Но пока нет другой информации дучше довериться его мнению, чем придумывать свои объяснения (совершенно не обоснованные). В частности, насчёт некоторого отстранения Филарета. Да и по др. вопросам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
«Кандидатов, как презервативов»: украинский шоумен собрался в президенты Украины
Украинский комик Петя Бампер записал обращение к народу и заявил, что тоже намерен баллотироваться в президенты страны. Ролик с его речью можно увидеть на канале YouTube под названием Bamper. tv.
По сюжету ролика два друга, Бампер и Сус, идут колядовать к учительнице Дине Васильевне. Во время чаепития женщина спросила у Пети, почему он не идет в президенты.
«Этих кандидатов, как презервативов, куда еще я полезу», — отмечает Бампер.
Преподавательница решает взять его «на слабо», и они заключают спор. Позже Петя жалеет о данном учительнице слове. Петя задумался над тем, сможет ли он стать хорошим гарантом.
«Какой б…дь президент?! У меня даже галстука нет, и костюма. Что дети будут учить?! Речь президента: «Добрый вечер. Все на х…й». Вот так все, вот это выступление, все поздравление на новый год, бл…дь», — поражает Петя друга своей самокритичностью.
Далее он называет себя «разрываетелем шаблонов» и все же решает, что он не самый худший вариант.
«Почему нет? Инженер был, педагог был, пчеловод был, зэк был, кондитер есть. Теперь еще и тамада будет. Бухими гостями сложнее управлять, чем Верховной Радой», — рассуждает Бампер.
Затем Петя решает объявить о своем президентстве на одном из каналов, выступив вместо президента на Старый новый год, намекая на новогоднюю речь украинского шоумена Владимира Зеленского.