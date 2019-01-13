Анатолій Гриценко, чоловік і правдоруб, під час онлайн-конференції на 1+1
Коли політикам чогось гостро не вистачає – харизми, стратегічного бачення, системного мислення, чи просто клепки – вони щосили компенсують цю нестачу популізмом у різних його варіаціях. Метод перевірений і безліч разів апробований. Говорити людям те, що вони хочуть почути – безпрограшний варіант. А в яку обгортку його запхати – кожен обирає по собі. Що кому близько. Наприклад, Ляшко вподобав радикальні вили, а Гриценко – гучні викривальні заяви із прихованим підтекстом «усі му***, я один знаю що робити». Тому не слід дивуватися, що поважний дядько, нібито не обділений розумом, несе таку дурню. Це його спосіб політичного виживання. Фішка. Прибери цю непримиренну риторику – і не буде Гриценка, загубиться серед більш потужних політиків.( Так саме як і Ляшко не існуватиме без вил і нахабного галасу. )
Анатолій Степанович «підкупає» тим, що дуже чутко вловлює диванно-кухонні настрої і миттєво на них реагує. Він у нас як лакмусовий папірець. Є попит на якусь тему – Степанич тут як тут. «Жгьот глаголом». З усім своїм «юнацьким» максималізмом». Коли ще до Майдана у тренді було невдоволення опозицією – він підливав масла у вогонь, викриваючи увесь внутрішньо фракційний бардак. Коли Расєя віджимала Крим – він закликав до рішучого наступу (хоча тоді це було смерті подібно). Суспільні настрої були саме такими. Наразі, граючи на цілком зрозумілій ненависті до окупантів, пропонує закидати до РФ диверсійні групи. Бо знає, що у багатьох полум’яних серцях знайде відгук. Не в головах, зауважте. При цьому не можна дорікнути пана Гриценка в нещирості або лукавстві. Він щиро не розуміє усієї наївності (щоб не сказати – інфантильності) своїх заяв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Квесторе_поверніться написав:Чому пропаганда? Готовий вислухати інші думки, аргументи. І свою думку підкріпити доказами з доступних джерел.
"Всі прогресивні політики повинні... " А що це іще? Ну нехай вже Гриценко ваш президент, ваше право, але не треба тут розповідати, хто і що повинен, і що це стало прямо єдиною надією.
Поясню. На виборах Президента перемагає той хто набере більше 50% голосів в першому турі або більшість голосів в 2 турі. Завдання мінімум вийти в 2 тур і це цілком реальне завдання для Гриценка. До демократичного табору ще відніс би з рейтингових Садового і Вакарчука. Найвищий рейтинг серед них в Гриценка. І саме його, вони повинні підтримати, тоді є реальні умови потроха деолігархізувати Неньку Україну. Про єдину це Ви придумали. Я б говорив більше про реальну надію на деолігархізацію. Успіх на президенських виборах і восени успіх на парламентських. За всіма іншими реальними кандидатами в Президенти стоять олігархи. Тимошенко - Коломойський Порошенко - сам олігарх Зеленський - Коломойський Бойко - Фірташ, пу Ляшко -Ахметов
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Анатолій Гриценко, чоловік і правдоруб, під час онлайн-конференції на 1+1
Коли політикам чогось гостро не вистачає – харизми, стратегічного бачення, системного мислення, чи просто клепки – вони щосили компенсують цю нестачу популізмом у різних його варіаціях. Метод перевірений і безліч разів апробований. Говорити людям те, що вони хочуть почути – безпрограшний варіант. А в яку обгортку його запхати – кожен обирає по собі. Що кому близько. Наприклад, Ляшко вподобав радикальні вили, а Гриценко – гучні викривальні заяви із прихованим підтекстом «усі му***, я один знаю що робити». Тому не слід дивуватися, що поважний дядько, нібито не обділений розумом, несе таку дурню. Це його спосіб політичного виживання. Фішка. Прибери цю непримиренну риторику – і не буде Гриценка, загубиться серед більш потужних політиків.( Так саме як і Ляшко не існуватиме без вил і нахабного галасу. )
Анатолій Степанович «підкупає» тим, що дуже чутко вловлює диванно-кухонні настрої і миттєво на них реагує. Він у нас як лакмусовий папірець. Є попит на якусь тему – Степанич тут як тут. «Жгьот глаголом». З усім своїм «юнацьким» максималізмом». Коли ще до Майдана у тренді було невдоволення опозицією – він підливав масла у вогонь, викриваючи увесь внутрішньо фракційний бардак. Коли Расєя віджимала Крим – він закликав до рішучого наступу (хоча тоді це було смерті подібно). Суспільні настрої були саме такими. Наразі, граючи на цілком зрозумілій ненависті до окупантів, пропонує закидати до РФ диверсійні групи. Бо знає, що у багатьох полум’яних серцях знайде відгук. Не в головах, зауважте. При цьому не можна дорікнути пана Гриценка в нещирості або лукавстві. Він щиро не розуміє усієї наївності (щоб не сказати – інфантильності) своїх заяв.
Від 2014 року Гриценко вже набрався досвіду...
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Квесторе_поверніться написав:Всі прогресивні політики повинні обєднатися з Гриценком. Це надія на демократичну процвітаючу Неньку Україну.
Faceless написав:Не скочуйтесь в банальну й тупу пропаганду
Здесь несколько человек откровенно пиарят Порошенко рассказывая что лучшего не было в истории Украины и что-то я не видел чтобы им говорили ваши слова
З 31 грудня почалася передвиборна кампанія...всі можуть піарити всіх. Фінанси саме тут і відвели площадку.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Від 2014 року Гриценко вже набрався досвіду...
Ага, а до того прям мало було можливості. З усіх його виступів з 2014 він в мене стабільно сладав уявлення балакуна-пустомелі. Яку вже економічну політику він може проводити, маючи основний досвід як міністр оборони, взагалі важко уявити, тим враховуючи, що він виступає за значне посилення ролі Президента і безпосереднє керування ним Урядом