Анатолій Гриценко, чоловік і правдоруб, під час онлайн-конференції на 1+1



Коли політикам чогось гостро не вистачає – харизми, стратегічного бачення, системного мислення, чи просто клепки – вони щосили компенсують цю нестачу популізмом у різних його варіаціях. Метод перевірений і безліч разів апробований. Говорити людям те, що вони хочуть почути – безпрограшний варіант. А в яку обгортку його запхати – кожен обирає по собі. Що кому близько. Наприклад, Ляшко вподобав радикальні вили, а Гриценко – гучні викривальні заяви із прихованим підтекстом «усі му***, я один знаю що робити». Тому не слід дивуватися, що поважний дядько, нібито не обділений розумом, несе таку дурню. Це його спосіб політичного виживання. Фішка. Прибери цю непримиренну риторику – і не буде Гриценка, загубиться серед більш потужних політиків.( Так саме як і Ляшко не існуватиме без вил і нахабного галасу. )



Анатолій Степанович «підкупає» тим, що дуже чутко вловлює диванно-кухонні настрої і миттєво на них реагує. Він у нас як лакмусовий папірець. Є попит на якусь тему – Степанич тут як тут. «Жгьот глаголом». З усім своїм «юнацьким» максималізмом». Коли ще до Майдана у тренді було невдоволення опозицією – він підливав масла у вогонь, викриваючи увесь внутрішньо фракційний бардак. Коли Расєя віджимала Крим – він закликав до рішучого наступу (хоча тоді це було смерті подібно). Суспільні настрої були саме такими. Наразі, граючи на цілком зрозумілій ненависті до окупантів, пропонує закидати до РФ диверсійні групи. Бо знає, що у багатьох полум’яних серцях знайде відгук. Не в головах, зауважте. При цьому не можна дорікнути пана Гриценка в нещирості або лукавстві. Він щиро не розуміє усієї наївності (щоб не сказати – інфантильності) своїх заяв.