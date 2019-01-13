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на тему #<1 ... 23242526 Додано: Пон 14 січ, 2019 20:16 Re: Політичні дискусії Квесторе_поверніться написав: Економічна політика для України мусить бути політика деолігархізації.

Якщо Президент буде віддалений від олігархів в нього буде можливість займатись такою економічною політикою. Економічна політика для України мусить бути політика деолігархізації.Якщо Президент буде віддалений від олігархів в нього буде можливість займатись такою економічною політикою.

Це не політика, це лише окремий пункт.

Я не певен, що пан Гриценко взагалі чітко уявляє, що таке економічна політика. Я сильно сумніваюся, що людина, основний бекграунд якого - військова кар'єра, взагалі може проводити успішну економічну політику, хіба як рідкісний виняток, і в принципі не хотів би бачити такого у ролі Президента й голови уряду. І то ще б нічого, якби у людини була команда з адекватними для цієї ролі людьми - на те вона й команда, не може (і не повинен) один президент охоплювати всі сфери життя й всі компетенції, але ж хіба вона є, адекватна команда? Звичайно, то проблема не одного Гриценка.



Вкрай найвно вважати, що самі олігархи - корінь всіх проблем, і варто їх викорінити - і все налагодиться само собою. Якщо це й є головна теза його програми - то вона нічого не варта. Це не політика, це лише окремий пункт.Я не певен, що пан Гриценко взагалі чітко уявляє, що таке економічна політика. Я сильно сумніваюся, що людина, основний бекграунд якого - військова кар'єра, взагалі може проводити успішну економічну політику, хіба як рідкісний виняток, і в принципі не хотів би бачити такого у ролі Президента й голови уряду. І то ще б нічого, якби у людини була команда з адекватними для цієї ролі людьми - на те вона й команда, не може (і не повинен) один президент охоплювати всі сфери життя й всі компетенції, але ж хіба вона є, адекватна команда? Звичайно, то проблема не одного Гриценка.Вкрай найвно вважати, що самі олігархи - корінь всіх проблем, і варто їх викорінити - і все налагодиться само собою. Якщо це й є головна теза його програми - то вона нічого не варта. Faceless

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