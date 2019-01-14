Анатолій Гриценко, чоловік і правдоруб, під час онлайн-конференції на 1+1
Коли політикам чогось гостро не вистачає – харизми, стратегічного бачення, системного мислення, чи просто клепки – вони щосили компенсують цю нестачу популізмом у різних його варіаціях. Метод перевірений і безліч разів апробований. Говорити людям те, що вони хочуть почути – безпрограшний варіант. А в яку обгортку його запхати – кожен обирає по собі. Що кому близько. Наприклад, Ляшко вподобав радикальні вили, а Гриценко – гучні викривальні заяви із прихованим підтекстом «усі му***, я один знаю що робити». Тому не слід дивуватися, що поважний дядько, нібито не обділений розумом, несе таку дурню. Це його спосіб політичного виживання. Фішка. Прибери цю непримиренну риторику – і не буде Гриценка, загубиться серед більш потужних політиків.( Так саме як і Ляшко не існуватиме без вил і нахабного галасу. )
Анатолій Степанович «підкупає» тим, що дуже чутко вловлює диванно-кухонні настрої і миттєво на них реагує. Він у нас як лакмусовий папірець. Є попит на якусь тему – Степанич тут як тут. «Жгьот глаголом». З усім своїм «юнацьким» максималізмом». Коли ще до Майдана у тренді було невдоволення опозицією – він підливав масла у вогонь, викриваючи увесь внутрішньо фракційний бардак. Коли Расєя віджимала Крим – він закликав до рішучого наступу (хоча тоді це було смерті подібно). Суспільні настрої були саме такими. Наразі, граючи на цілком зрозумілій ненависті до окупантів, пропонує закидати до РФ диверсійні групи. Бо знає, що у багатьох полум’яних серцях знайде відгук. Не в головах, зауважте. При цьому не можна дорікнути пана Гриценка в нещирості або лукавстві. Він щиро не розуміє усієї наївності (щоб не сказати – інфантильності) своїх заяв.
Від 2014 року Гриценко вже набрався досвіду...
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Квесторе_поверніться написав:Всі прогресивні політики повинні обєднатися з Гриценком. Це надія на демократичну процвітаючу Неньку Україну.
Faceless написав:Не скочуйтесь в банальну й тупу пропаганду
Здесь несколько человек откровенно пиарят Порошенко рассказывая что лучшего не было в истории Украины и что-то я не видел чтобы им говорили ваши слова
З 31 грудня почалася передвиборна кампанія...всі можуть піарити всіх. Фінанси саме тут і відвели площадку.
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Квесторе_поверніться написав:Від 2014 року Гриценко вже набрався досвіду...
Ага, а до того прям мало було можливості. З усіх його виступів з 2014 він в мене стабільно сладав уявлення балакуна-пустомелі. Яку вже економічну політику він може проводити, маючи основний досвід як міністр оборони, взагалі важко уявити, тим враховуючи, що він виступає за значне посилення ролі Президента і безпосереднє керування ним Урядом
Господа-товарищи, успокойтесь. На форуме собрались достаточно взрослые люди, которые для себя уже решили, за кого они будут голосовать и в первом, и во втором туре и пытаться их убедить в том, что кандидат А лучше, чем кандидат Б бесполезно. Более того, попытки убедить собеседника поменять свое мнение приведут только к ухудшению лично вашего самочувствия и потере нервных клеток.
"Чернухи" против каждого из кандидатов вполне достаточно в прессе (как бумажной, так и в Инетовской), ТВ, и чем ближе к 31 марта, тем больше ее будет. Ну так журналисты за это деньги получают. А что получите вы, кроме лишней "головной боли"?
Квесторе_поверніться написав:Від 2014 року Гриценко вже набрався досвіду...
Ага, а до того прям мало було можливості. З усіх його виступів з 2014 він в мене стабільно сладав уявлення балакуна-пустомелі. Яку вже економічну політику він може проводити, маючи основний досвід як міністр оборони, взагалі важко уявити, тим враховуючи, що він виступає за значне посилення ролі Президента і безпосереднє керування ним Урядом
Економічна політика для України мусить бути політика деолігархізації. Якщо Президент буде віддалений від олігархів в нього буде можливість займатись такою економічною політикою. В час війни і повинно бути посилення ролі Президента...але саме функцій Президента, не заламування під себе всіх інших гілок влади чим займався Порошенко. На рахунок балакуна-пустомелі...були в нього такі нотки, погоджуюсь...тут слід Гриценку виправлятись. Та він і виправляється.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Економічна політика для України мусить бути політика деолігархізації. Якщо Президент буде віддалений від олігархів в нього буде можливість займатись такою економічною політикою.
Яким чином? Звільнити Ахметова з посади губернатора, чи націоналізувати Прива.. Центренерго?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Квесторе_поверніться написав:Економічна політика для України мусить бути політика деолігархізації. Якщо Президент буде віддалений від олігархів в нього буде можливість займатись такою економічною політикою.
Це не політика, це лише окремий пункт. Я не певен, що пан Гриценко взагалі чітко уявляє, що таке економічна політика. Я сильно сумніваюся, що людина, основний бекграунд якого - військова кар'єра, взагалі може проводити успішну економічну політику, хіба як рідкісний виняток, і в принципі не хотів би бачити такого у ролі Президента й голови уряду. І то ще б нічого, якби у людини була команда з адекватними для цієї ролі людьми - на те вона й команда, не може (і не повинен) один президент охоплювати всі сфери життя й всі компетенції, але ж хіба вона є, адекватна команда? Звичайно, то проблема не одного Гриценка.
Вкрай найвно вважати, що самі олігархи - корінь всіх проблем, і варто їх викорінити - і все налагодиться само собою. Якщо це й є головна теза його програми - то вона нічого не варта.
Faceless написав:Це не політика, це лише окремий пункт. Я не певен, що пан Гриценко взагалі чітко уявляє, що таке економічна політика. Я сильно сумніваюся, що людина, основний бекграунд якого - військова кар'єра, взагалі може проводити успішну економічну політику, хіба як рідкісний виняток, і в принципі не хотів би бачити такого у ролі Президента й голови уряду. І то ще б нічого, якби у людини була команда з адекватними для цієї ролі людьми - на те вона й команда, не може (і не повинен) один президент охоплювати всі сфери життя й всі компетенції, але ж хіба вона є, адекватна команда? Звичайно, то проблема не одного Гриценка.
Вкрай найвно вважати, що самі олігархи - корінь всіх проблем, і варто їх викорінити - і все налагодиться само собою. Якщо це й є головна теза його програми - то вона нічого не варта.
Уже 5й год в руководстве страны человек якобы разбирающийся в вопросах экономики со своими подельниками (пардон, командой) и результат? Не для его личного кармана, а для страны? И если Гриценко ни на что не годится то кого вы видите в президенты,неужели выдающегося церковного деятеля Украины, великого дипломата,военного и пр.?
Faceless написав:Я не певен, що пан Гриценко взагалі чітко уявляє, що таке економічна політика. Я сильно сумніваюся, що людина, основний бекграунд якого - військова кар'єра, взагалі може проводити успішну економічну політику.
В стране надо наладить соблюдение законов на всех уровнях от обывателя до президента. Без этого все эти реформы, в том числе и экономические, только информационный фон. Вот готовы ли к этому элиты и общество большой вопрос.