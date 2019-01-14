Додано: Вів 15 січ, 2019 09:34

shapo написав: Уже 5й год в руководстве страны человек якобы разбирающийся в вопросах экономики со своими подельниками (пардон, командой) и результат?

Не для его личного кармана, а для страны? Уже 5й год в руководстве страны человек якобы разбирающийся в вопросах экономики со своими подельниками (пардон, командой) и результат?Не для его личного кармана, а для страны?

немного не о политике, работал я в разных компаниях крупных и мелких, богатых и бедных. 90% собственников это феодалы-рабовладельцы, считавшие что их бизнес это центр вселенной и всё крутится ради него.К людям было соответствующее отношение. Любого работника могли необоснованно оштрафовать, уволить. Условия работы не соответствовали нормам, например склады не отапливались. Процветало стукачество, кумовство, перекладывание работы и ответственности на других, воровство и безнаказанность.Все эти явлениясоздавало первое лицо, своим попустительством и неофициальными правилами. И только первое лицо могло бы их остановить. Ни замы, ни финансовые/исполнительные директора. Только первое лицо.Думаю в государстве всё точно так же. Силовики, антикоррупционеры, суды, прокуратуры это исполнители. Им что сказали то они делают. Прикажут в церковь ходить, будут в церковь ходить. А кто возражает идёт на выход. Так в Украине работает всё.Нужно менять ментальность, но элиты к этому не готовы. Феодалы не выживут в рыночной экономике.