|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:34
shapo написав:
Уже 5й год в руководстве страны человек якобы разбирающийся в вопросах экономики со своими подельниками (пардон, командой) и результат?
Не для его личного кармана, а для страны?
немного не о политике, работал я в разных компаниях крупных и мелких, богатых и бедных. 90% собственников это феодалы-рабовладельцы, считавшие что их бизнес это центр вселенной и всё крутится ради него.
К людям было соответствующее отношение. Любого работника могли необоснованно оштрафовать, уволить. Условия работы не соответствовали нормам, например склады не отапливались. Процветало стукачество, кумовство, перекладывание работы и ответственности на других, воровство и безнаказанность.
Все эти явления всегда
создавало первое лицо, своим попустительством и неофициальными правилами. И только первое лицо могло бы их остановить. Ни замы, ни финансовые/исполнительные директора. Только первое лицо.
Думаю в государстве всё точно так же. Силовики, антикоррупционеры, суды, прокуратуры это исполнители. Им что сказали то они делают. Прикажут в церковь ходить, будут в церковь ходить. А кто возражает идёт на выход. Так в Украине работает всё.
Нужно менять ментальность, но элиты к этому не готовы. Феодалы не выживут в рыночной экономике.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 січ, 2019 09:54, всього редагувалось 2 разів.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:36
Aps написав:
В стране надо наладить соблюдение законов на всех уровнях от обывателя до президента.
Тут достаточно простое решение, поскольку элита и пересичные бодаются с кого первым начать соблюдение законности, надо принять во внимание очевидную вещь, наладить соблюдение законности у одного человека - на верхушке пирамиды - в тысячи раз легче, чем у сорока миллионов пересичных граждан. Это очевидная аксиома.
Надо поэтому начать с малого, хотя бы с одного человека, потом воодушевленные успехом спускаемся с вершины пирамидки, налаживаем с законностью еще у пяток человек - председателя правительства, Рады и тд, потом третий шаг 400 депутатов Рады, потом четвертый шаг депутаты всех рад, так за несколько шагов воодушевленные успехом мы и преобразим бОльшую часть общества как в Сингапуре.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9160
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2680 раз.
- Подякували: 3690 раз.
-
- Профіль
-
15
1
1
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:45
freeze написав:
Тут достаточно простое решение, поскольку элита и пересичные бодаются с кого первым начать соблюдение законности, надо принять во внимание очевидную вещь, наладить соблюдение законности у одного человека - на верхушке пирамиды - в тысячи раз легче, чем у сорока миллионов пересичных граждан. Это очевидная аксиома.
Надо поэтому начать с малого, хотя бы с одного человека, потом воодушевленные успехом спускаемся с вершины пирамидки, налаживаем с законностью еще у пяток человек - председателя правительства, Рады и тд, потом третий шаг 400 депутатов Рады, потом четвертый шаг депутаты всех рад, так за несколько шагов воодушевленные успехом мы и преобразим бОльшую часть общества как в Сингапуре.
Хоть в наших реалиях это звучит как юмор, но если вдруг случится такое чудо то Сингапур конечно то фантастика, но с Польшей можно будет потягаться.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2409
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 09:49
Aps написав:
Хоть в наших реалиях это звучит как юмор, но если вдруг случится такое чудо то Сингапур конечно то фантастика, но с Польшей можно будет потягаться.
Чудо не случится, на момент начала реформ в Польше было монолитное общество без олигархов и коррупционной вертикали вмонтированной во власть. Мороженное не может быть горячим, нужен выбор или олигархи+коррупция+монополии или свободный рынок и одинаковые правила для всех.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:08
freeze написав:
Тут достаточно простое решение, поскольку элита и пересичные бодаются с кого первым начать соблюдение законности, надо принять во внимание очевидную вещь, наладить соблюдение законности у одного человека - на верхушке пирамиды - в тысячи раз легче, чем у сорока миллионов пересичных граждан. Это очевидная аксиома.
Надо поэтому начать с малого, хотя бы с одного человека, потом воодушевленные успехом спускаемся с вершины пирамидки, налаживаем с законностью еще у пяток человек - председателя правительства, Рады и тд, потом третий шаг 400 депутатов Рады, потом четвертый шаг депутаты всех рад, так за несколько шагов воодушевленные успехом мы и преобразим бОльшую часть общества как в Сингапуре.
Проблема в тому, що цей процес дуже швидко затухне, адже закони змінює не Президента, а ВР по закону працювати не хоче, тай в Президента спокуса щось порушити неймовірно висока, адже покарання немає, а трохи порушити, в ім'я високої мети, закон - свята справа.
Хіба сінгапурский чи грузинський реформатори не порушували закони, саджаючи наліво і направо? Порушували, і на чималі строки ув'язнення.
Тому все це ілюзія - не може бути у совкового суспільства несунів чесної демократичної влади. Може бути тільки чесна зовнішня реформаторська влада, яка частково реалізується в нашій країні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6512
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:24
От ви мені - і собі - скажіть - чим ми вже так дуже відрізняємося від інших країн ? Наприклад - Італія - з їх проблемами , поділом на північ і південь , корупцією скрізь і олігархами при владі . Чому у них все більш-менш , а у нас - ну все ніяк ? Чи Греція ? А чи подивитися на країни Латинської Америки - де суцільний капіталізм давно . а толку малувати все одно ...
Про діючих політиків - досвід - це плюс ? Хіба ? Досвід означає - що ти вростаєш в систему - яку нам і треба якимсь чином поламати - хіба ні ? Старих не хочуть - а нові не потрібні - бо немає досвіду ? То же Зеленський раптом зіпсував всім вже цілком зрозумілі ігри між відомими гравцями . Виберуть - не виберуть , а раптом набере на 2 тур ?
Треба наводити порядок ( який до речі ? ) - то це можна зробити тільки жорсткими методами - а це можливо тільки без реальної демократії ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1472
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:29
Puente написав:
Треба наводити порядок ( який до речі ? ) - то це можна зробити тільки жорсткими методами - а це можливо тільки без реальної демократії ...
Странное понимание демократии. Если ко всем применять одинаково одни и те же законы
особых жестких методов не понадобится. Жесткости нужно ровно столько чтобы заставить человека жить по закону и наказать за его нарушение. Не думаю что в США сильно няньчатся с теми кто не платит налогов или кто замешан в коррупции.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:37
Puente написав:
От ви мені - і собі - скажіть - чим ми вже так дуже відрізняємося від інших країн ? Наприклад - Італія - з їх проблемами , поділом на північ і південь , корупцією скрізь і олігархами при владі . Чому у них все більш-менш , а у нас - ну все ніяк ? Чи Греція ? А чи подивитися на країни Латинської Америки - де суцільний капіталізм давно . а толку малувати все одно ...
Так це і є відповідь - швидко подолати корупцію вдається лише одиницям держав, і ми явно туди не входимо. Лише поступова, еволюційна зміна законодавства, правил гри, і поступове зменшення корупції. Так, як це робиться зараз.
Нова людина нічого не змінить, бо порядок (старий порядок) б'є клас. Нічого не зробив Саакашвілі, будучі губернатором, нічого не зробить Зеленський, будучи Президентом. Тому що це іншородні елементи, яких треба ізолювати. Щоб змінювати закони, потрібна більшість в Раді, яку неможливо втримати чи збудувати без корупції і шантажу. Так було, є і буде ще десятки років.
Навіть коли Україна стане парламентською республікою (стане), нічого не зміниться, тільки роль Президента, в ролі парламентського загонича в більшість, візьме на себе Ахметов, бо абсолютної більшості в нас не зможе набрати жодна партія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6512
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 973 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:01
lapay написав:
бо абсолютної більшості в нас не зможе набрати жодна партія.
Полностью согласен, в стране нет лидера. Одна часть общества довольна их либо коррупция греет, либо к пенсии 2тыс прибавочка, или безвиз и работа в Польше, другая - еле сводит концы с концами. Плачевное будущее у такой страны. С такими реформами "не для всех". Это разрушает страну больше чем Путин.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 15 січ, 2019 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 січ, 2019 11:01
vitaliian написав: Puente написав:
Треба наводити порядок ( який до речі ? ) - то це можна зробити тільки жорсткими методами - а це можливо тільки без реальної демократії ...
Странное понимание демократии. Если ко всем применять одинаково одни и те же законы
особых жестких методов не понадобится. Жесткости нужно ровно столько чтобы заставить человека жить по закону и наказать за его нарушение. Не думаю что в США сильно няньчатся с теми кто не платит налогов или кто замешан в коррупции.
А як можна корупціонерів самих себе покарати ? Чому весь час згадують суди - бо це в демократичному варіанті єдине джерело "розборок" . Наші суди ? Уявляєте ?
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1472
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|