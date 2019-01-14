Додано: Вів 15 січ, 2019 11:35

vitaliian написав: Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников. Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.

У меня совсем другие впечатления и от Польши, и от Грузии. В 1978г в Тбилиси мне сказали, что единственный кто не берет в Грузии взяток это памятник царице Тамары.В Польше в 1989г была поговорка " Как в Польше? Тот пан у кого больше".В 90-е если что и произошло в Грузии с властью воров в законе, то только в худшую сторону, в Польше аналогично.Украина была относительно ( по советским меркам, в сравнении с кавказскими и некоторыми среднеазиатскими республиками ) некоррумпированной страной хотя подпольные цеховики, рэкет и пр. после прихода Горбачева также разцвели.Но в разнос страна пошла после того как развалился Союз и не стало смотрящих из Москвы.При Кравчуке развалившем ЧМП и побудовавшем невеличку хатынку в Испании была жуткая нищета которая и позволила появится уже при Кучме олигархам и пр. скупившем за фантики или символическую цену основные активы страны.