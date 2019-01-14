vitaliian написав:Чудо не случится, на момент начала реформ в Польше было монолитное общество без олигархов и коррупционной вертикали вмонтированной во власть. Мороженное не может быть горячим, нужен выбор или олигархи+коррупция+монополии или свободный рынок и одинаковые правила для всех.
У вас неправильные представления о Польше. Никакого монолита в Польше не было. При движении в сторону капитализма от коммуны страна была разделена довольно долго, все 90-е годы пока носители памяти о бывшем строе не сошли со сцены и уровень жизни стал повышаться после шоковой терапии Бальцеровича. Коррупция в Польше также цвела довольно долго, и после изменения курса страны, пока к власти не пришли два не очень образованных, не очень умных и пр. брата Качинские - один на пост премьера, другой президента. И именно они искоренили коррупцию просто перестав брать взятки самим
shapo написав:И именно они искоренили коррупцию просто перестав брать взятки самим
Наша коррупционная вертикаль это онкология 4й стадии. Без неё ни одна ветка власти (включая 4ю) уже существовать не может. Деньги с неё идут на подкуп депутатов, судей, силовиков, налоговиков, министров, журналистов и т.д.
Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.
Коррупция росла параллельно с бумажной приватизацией. Путем непонятных манипуляций внезапно оказалось что у крупных заводов гигантов есть единоличные собственники (хотя все граждане получили по одному ваучеру и продать его на рынке было нельзя). Более того эти собственники оказались не последними людьми в политике. Так срослись бизнес и власть. Власть стала бизнесом со своим прайс листом у каждого чиновника и внутренним "подоходным налогом" для поддержания вертикали.
От - до речі про зарплати ( і страйки ) - в Лос_Анжелесі застрайкували вчителі ... 30000 приблизно з 900 шкіл . Хочуть більше грошей і менші класи . Уявляєте знову ж таки . Хоча б страйк ? Кому цікаво -та все розписано з цифрами - велика стаття : https://www.nytimes.com/2019/01/14/us/l ... e=Homepage ( одна цитата : Teacher pay: The average teacher salary in Los Angeles Unified was $75,000 during the 2017-2018 school year, according to the California Department of Education — far higher than the national average of around $59,000.)
vitaliian написав:Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.
У меня совсем другие впечатления и от Польши, и от Грузии. В 1978г в Тбилиси мне сказали, что единственный кто не берет в Грузии взяток это памятник царице Тамары. В Польше в 1989г была поговорка " Как в Польше? Тот пан у кого больше". В 90-е если что и произошло в Грузии с властью воров в законе, то только в худшую сторону, в Польше аналогично. Украина была относительно ( по советским меркам, в сравнении с кавказскими и некоторыми среднеазиатскими республиками ) некоррумпированной страной хотя подпольные цеховики, рэкет и пр. после прихода Горбачева также разцвели. Но в разнос страна пошла после того как развалился Союз и не стало смотрящих из Москвы. При Кравчуке развалившем ЧМП и побудовавшем невеличку хатынку в Испании была жуткая нищета которая и позволила появится уже при Кучме олигархам и пр. скупившем за фантики или символическую цену основные активы страны.