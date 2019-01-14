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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:02

  vitaliian написав:Чудо не случится, на момент начала реформ в Польше было монолитное общество без олигархов и коррупционной вертикали вмонтированной во власть. Мороженное не может быть горячим, нужен выбор или олигархи+коррупция+монополии или свободный рынок и одинаковые правила для всех.


У вас неправильные представления о Польше.
Никакого монолита в Польше не было. При движении в сторону капитализма от коммуны страна была разделена довольно долго, все 90-е годы пока носители памяти о бывшем строе не сошли со сцены и уровень жизни стал повышаться после шоковой терапии Бальцеровича.
Коррупция в Польше также цвела довольно долго, и после изменения курса страны, пока к власти не пришли два не очень образованных, не очень умных и пр. брата Качинские - один на пост премьера, другой президента.
И именно они искоренили коррупцию просто перестав брать взятки самим
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:03

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:Наші суди ? Уявляєте ?
к сожалению да, я судился с прокурором.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:07

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:И именно они искоренили коррупцию просто перестав брать взятки самим
Наша коррупционная вертикаль это онкология 4й стадии. Без неё ни одна ветка власти (включая 4ю) уже существовать не может. Деньги с неё идут на подкуп депутатов, судей, силовиков, налоговиков, министров, журналистов и т.д.

Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.

Коррупция росла параллельно с бумажной приватизацией. Путем непонятных манипуляций внезапно оказалось что у крупных заводов гигантов есть единоличные собственники (хотя все граждане получили по одному ваучеру и продать его на рынке было нельзя). Более того эти собственники оказались не последними людьми в политике. Так срослись бизнес и власть. Власть стала бизнесом со своим прайс листом у каждого чиновника и внутренним "подоходным налогом" для поддержания вертикали.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:24

Re: Політичні дискусії

От - до речі про зарплати ( і страйки ) - в Лос_Анжелесі застрайкували вчителі ... 30000 приблизно з 900 шкіл . Хочуть більше грошей і менші класи . Уявляєте знову ж таки . Хоча б страйк ? Кому цікаво -та все розписано з цифрами - велика стаття : https://www.nytimes.com/2019/01/14/us/l ... e=Homepage ( одна цитата : Teacher pay: The average teacher salary in Los Angeles Unified was $75,000 during the 2017-2018 school year, according to the California Department of Education — far higher than the national average of around $59,000.)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:35

  vitaliian написав:Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.


У меня совсем другие впечатления и от Польши, и от Грузии. В 1978г в Тбилиси мне сказали, что единственный кто не берет в Грузии взяток это памятник царице Тамары.
В Польше в 1989г была поговорка " Как в Польше? Тот пан у кого больше".
В 90-е если что и произошло в Грузии с властью воров в законе, то только в худшую сторону, в Польше аналогично.
Украина была относительно ( по советским меркам, в сравнении с кавказскими и некоторыми среднеазиатскими республиками ) некоррумпированной страной хотя подпольные цеховики, рэкет и пр. после прихода Горбачева также разцвели.
Но в разнос страна пошла после того как развалился Союз и не стало смотрящих из Москвы.
При Кравчуке развалившем ЧМП и побудовавшем невеличку хатынку в Испании была жуткая нищета которая и позволила появится уже при Кучме олигархам и пр. скупившем за фантики или символическую цену основные активы страны.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:58

  vitaliian написав:
  lapay написав:бо абсолютної більшості в нас не зможе набрати жодна партія.
Полностью согласен, в стране нет лидера. Одна часть общества довольна их либо коррупция греет, либо к пенсии 2тыс прибавочка, или безвиз и работа в Польше, другая - еле сводит концы с концами. Плачевное будущее у такой страны. С такими реформами "не для всех". Это разрушает страну больше чем Путин.

В стране, которая по экономическому развитию и индексу социального развития чуть опережает государства Габон, Намибия, Алжир, Тунис, Египет, механизм разрушения работает уже давно, хорошо если не пройдена точка не возврата, и появится лидер без амбиций докрасть до финала. Тогда возможно процесс регенерации страны даст результаты. Потому как, уже сейчас западные, в частности представители Германии, сулят на место некогда закрепленное за Украиной стать в центре Европы, мостом между Востоком и Западом - Баларуси. И последнее время политика лавирования Лукашенко привела к тому, что его уже не называют последним диктатором Европы.
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