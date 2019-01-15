vitaliian написав:Чудо не случится, на момент начала реформ в Польше было монолитное общество без олигархов и коррупционной вертикали вмонтированной во власть. Мороженное не может быть горячим, нужен выбор или олигархи+коррупция+монополии или свободный рынок и одинаковые правила для всех.
У вас неправильные представления о Польше. Никакого монолита в Польше не было. При движении в сторону капитализма от коммуны страна была разделена довольно долго, все 90-е годы пока носители памяти о бывшем строе не сошли со сцены и уровень жизни стал повышаться после шоковой терапии Бальцеровича. Коррупция в Польше также цвела довольно долго, и после изменения курса страны, пока к власти не пришли два не очень образованных, не очень умных и пр. брата Качинские - один на пост премьера, другой президента. И именно они искоренили коррупцию просто перестав брать взятки самим
shapo написав:И именно они искоренили коррупцию просто перестав брать взятки самим
Наша коррупционная вертикаль это онкология 4й стадии. Без неё ни одна ветка власти (включая 4ю) уже существовать не может. Деньги с неё идут на подкуп депутатов, судей, силовиков, налоговиков, министров, журналистов и т.д.
Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.
Коррупция росла параллельно с бумажной приватизацией. Путем непонятных манипуляций внезапно оказалось что у крупных заводов гигантов есть единоличные собственники (хотя все граждане получили по одному ваучеру и продать его на рынке было нельзя). Более того эти собственники оказались не последними людьми в политике. Так срослись бизнес и власть. Власть стала бизнесом со своим прайс листом у каждого чиновника и внутренним "подоходным налогом" для поддержания вертикали.
От - до речі про зарплати ( і страйки ) - в Лос_Анжелесі застрайкували вчителі ... 30000 приблизно з 900 шкіл . Хочуть більше грошей і менші класи . Уявляєте знову ж таки . Хоча б страйк ? Кому цікаво -та все розписано з цифрами - велика стаття : https://www.nytimes.com/2019/01/14/us/l ... e=Homepage ( одна цитата : Teacher pay: The average teacher salary in Los Angeles Unified was $75,000 during the 2017-2018 school year, according to the California Department of Education — far higher than the national average of around $59,000.)
vitaliian написав:Та коррупция которая была в Польше или Грузии лечилась неделю горячим чаем с малиной. Совсем разные масштабы. Вспомните "коррупцию" при Кравчуке, любые вопросы решались коробкой конфет и бутылкой коньяка. Не было олигархов, монополистов и всесильных чиновников.
У меня совсем другие впечатления и от Польши, и от Грузии. В 1978г в Тбилиси мне сказали, что единственный кто не берет в Грузии взяток это памятник царице Тамары. В Польше в 1989г была поговорка " Как в Польше? Тот пан у кого больше". В 90-е если что и произошло в Грузии с властью воров в законе, то только в худшую сторону, в Польше аналогично. Украина была относительно ( по советским меркам, в сравнении с кавказскими и некоторыми среднеазиатскими республиками ) некоррумпированной страной хотя подпольные цеховики, рэкет и пр. после прихода Горбачева также разцвели. Но в разнос страна пошла после того как развалился Союз и не стало смотрящих из Москвы. При Кравчуке развалившем ЧМП и побудовавшем невеличку хатынку в Испании была жуткая нищета которая и позволила появится уже при Кучме олигархам и пр. скупившем за фантики или символическую цену основные активы страны.
lapay написав:бо абсолютної більшості в нас не зможе набрати жодна партія.
Полностью согласен, в стране нет лидера. Одна часть общества довольна их либо коррупция греет, либо к пенсии 2тыс прибавочка, или безвиз и работа в Польше, другая - еле сводит концы с концами. Плачевное будущее у такой страны. С такими реформами "не для всех". Это разрушает страну больше чем Путин.
В стране, которая по экономическому развитию и индексу социального развития чуть опережает государства Габон, Намибия, Алжир, Тунис, Египет, механизм разрушения работает уже давно, хорошо если не пройдена точка не возврата, и появится лидер без амбиций докрасть до финала. Тогда возможно процесс регенерации страны даст результаты. Потому как, уже сейчас западные, в частности представители Германии, сулят на место некогда закрепленное за Украиной стать в центре Европы, мостом между Востоком и Западом - Баларуси. В последнее время политика лавирования Лукашенко привела к тому, что его уже не называют последним диктатором Европы.
Рейтинг благосостояния Мировой рейтинг благосостояния (The Legatum Prosperity Index) составляет британский аналитический центр The Legatum Institute. В 2018 г. Украина поднялась всего на одну позицию вверх и заняла 111 место среди 149 стран.
Рейтинг счастья Согласно данным World Happiness Report за 2018 год. в рейтинге счастья Украина оказалась на 138 месте, просев на шесть позиций. В рейтинге учитывают многие факторы, например, уровень ВВП, свободу принятия решений,
Уровень личного богатства Уровень личного богатства людей в различных странах ежегодно измеряет швейцарский банк Credit Suisse, после чего публикует доклад Global Wealth Report.
Украина в этом рейтинге заняла 123 место из 140 стран (разделив его с Беларусью), уровень богатства на одного взрослого украинца составляет 1563 долларов.
Faceless написав:Я не певен, що пан Гриценко взагалі чітко уявляє, що таке економічна політика. Я сильно сумніваюся, що людина, основний бекграунд якого - військова кар'єра, взагалі може проводити успішну економічну політику.
В стране надо наладить соблюдение законов на всех уровнях от обывателя до президента. Без этого все эти реформы, в том числе и экономические, только информационный фон. Вот готовы ли к этому элиты и общество большой вопрос.
Закон один для всіх...але цей лозунг дуже важко реалізувати на практиці. При Ющенко був такий суддя колядник Зварич. Навіть губернатор Олійник змушений давати йому хабарі за потрібні рішення. І це тому що корупційна піраміда судів відносно незалежна була від корупційної піраміди держадміністрацій. Зараз не знаю як ці системи працюють...можливо живуть по новому?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет "Моя цель на следующие пять лет - Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", - сказал он на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.
Ну і хто кого...якщо не секрет? І яка ціна судових витрат?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.