Додано: Вів 15 січ, 2019 11:24

От - до речі про зарплати ( і страйки ) - в Лос_Анжелесі застрайкували вчителі ... 30000 приблизно з 900 шкіл . Хочуть більше грошей і менші класи . Уявляєте знову ж таки . Хоча б страйк ? Кому цікаво -та все розписано з цифрами - велика стаття :( одна цитата : Teacher pay: The average teacher salary in Los Angeles Unified was $75,000 during the 2017-2018 school year, according to the California Department of Education — far higher than the national average of around $59,000.)