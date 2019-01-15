Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
|
|
|
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Re: Політичні дискусії
Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
Василь-Рівне, juristkostya в игноре
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:38
Співчуваю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16
Нигде вы не работали. Вы обыкновенный пригожинский бот
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
|