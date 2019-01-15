Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
|
|
|
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Re: Політичні дискусії
Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:38
Співчуваю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16
Нигде вы не работали. Вы обыкновенный пригожинский бот
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:50
Re: Політичні дискусії
очень ценная инфа. Прямо хоть в обменник неси. Я бы вам рассказал что такое ущербность, но не об этом тема.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:03
vitaliian
Учи, учи вас ботов пригожинских. Ничему вы не учитесь, как под копирку вылазите.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:20
Re: Політичні дискусії
Свои нужды - это чъи именно? - Своего бизнеса? Украинского бизнеса вообще? Нужды населения? ...Своим газом-это чъим именно ( кто купил?)? - и по какой цене? - не сказал?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:02
Re: Політичні дискусії
Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы
|