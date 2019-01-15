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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 25262728
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:Ну і хто кого...якщо не секрет?

Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 18:38

  vitaliian написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і хто кого...якщо не секрет?

Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.

Співчуваю. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16

  vitaliian написав:
  shapo написав:Уже 5й год в руководстве страны человек якобы разбирающийся в вопросах экономики со своими подельниками (пардон, командой) и результат?
Не для его личного кармана, а для страны?

немного не о политике, работал я в разных компаниях крупных и мелких, богатых и бедных. 90% собственников это феодалы-рабовладельцы, считавшие что их бизнес это центр вселенной и всё крутится ради него.

Нигде вы не работали. Вы обыкновенный пригожинский бот
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:50

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Нигде вы не работали. Вы обыкновенный пригожинский бот
очень ценная инфа. Прямо хоть в обменник неси. Я бы вам рассказал что такое ущербность, но не об этом тема.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:03

vitaliian
Учи, учи вас ботов пригожинских. Ничему вы не учитесь, как под копирку вылазите.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:20

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:Порошенко намерен обеспечить энергонезависимость Украины в ближайшие 5 лет
"Моя цель на следующие пять лет - Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", - сказал он
Свои нужды - это чъи именно? - Своего бизнеса? Украинского бизнеса вообще? Нужды населения? ...Своим газом-это чъим именно ( кто купил?)? - и по какой цене? - не сказал?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:02

Re: Політичні дискусії



Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы :)
Alex2007
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