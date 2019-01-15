Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:54
Re: Політичні дискусії
Добро всегда побеждает зло. Прокурор оказался добрее.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 18:38
Співчуваю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума ****** Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:16
Нигде вы не работали. Вы обыкновенный пригожинский бот
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:50
Re: Політичні дискусії
очень ценная инфа. Прямо хоть в обменник неси. Я бы вам рассказал что такое ущербность, но не об этом тема.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:03
vitaliian
Учи, учи вас ботов пригожинских. Ничему вы не учитесь, как под копирку вылазите.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:20
Re: Політичні дискусії
Свои нужды - это чъи именно? - Своего бизнеса? Украинского бизнеса вообще? Нужды населения? ...Своим газом-это чъим именно ( кто купил?)? - и по какой цене? - не сказал?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...В ПУМБу, штоле? :D
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:02
Re: Політичні дискусії
Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:09
Йому Гордон суперрекламу зробив.
Трохи хронології.
Минулого тижня Гордон на 112 каналі заявив,що ввечері 13 січня Україна дізнається про нову кандидатуру в президенти України,яка сплутає карти всім трьом фаворитам і реально зможе не тільки вийти в 2 тур,а й виграти вибори.Йому в тій же передачі почали задавати питання - хто ж це такий є?Він відповів - дочекайтесь 13 січня.
І от 13 січня вийшло інтерв"ю зі Смешком.
Особисто я не вірю,що він за 2.5 місяці до 1 туру набере такий рейтинг,який дозволить вийти в 2 тур.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:14
Ну і вже з"явилась відповідь,як ЮВТ після обрання президентом знизить ціни на газ вдвічі.
Сьогодні,на одному з ток-шоу,говорячій голові "Батьківщини" пану Крулько задали питання - а як ЮВТ збирається знизити ціни на газ,якщо це не входить в компетенцію президента.
Відповідь була така: (думаю,до цього в штабі ЮВТ була інструкція - як відповідати на найбільш поширені непопулярні запитання)"ЮВТ після обрання президентом першим же кроком подасть у ВР законопроект про зниження вдвічі ціни на газ."
Нагадаю,що в разі обрання ЮВТ президентом,склад ВР буде ще старий.Неважко спрогнозувати,що навряд чи це подання набере 226 голосів.
Геніально.
І відповідальність з себе вся знімається.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:21
Re: Політичні дискусії
Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.
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