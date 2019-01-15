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Політичні дискусії
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:23
tea написав:Ну і вже з"явилась відповідь,як ЮВТ після обрання президентом знизить ціни на газ вдвічі.
Сьогодні,на одному з ток-шоу,говорячій голові "Батьківщини" пану Крулько задали питання - а як ЮВТ збирається знизити ціни на газ,якщо це не входить в компетенцію президента.
Відповідь була така: (думаю,до цього в штабі ЮВТ була інструкція - як відповідати на найбільш поширені непопулярні запитання)"ЮВТ після обрання президентом першим же кроком подасть у ВР законопроект про зниження вдвічі ціни на газ."
Нагадаю,що в разі обрання ЮВТ президентом,склад ВР буде ще старий.Неважко спрогнозувати,що навряд чи це подання набере 226 голосів.
Геніально.
І відповідальність з себе вся знімається.
Вы недооцениваете флюгерность наших депутатов, подавляющее большинство из нынешних сменило много политсил в своей жизни. И сейчас побегут под новую крышу.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:26
freeze написав:
Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.
В мене до цієї порядної людини лише одне питання.
В 2004 році саме на дачі Смєшка отруїли Ющенка.
Тоді Смєшко запросив Ющенка до себе на дачу нібито для переговорів.До цього з Ющенком завжди всюди їздив його особистий охоронець - Червоненко.
Але цього разу Червоненко не поїхав,бо Смєшко запевнив,що все буде добре,і Ющенко з Червоненком йому повірили.
Так от питання - Смєшко знав,що в нього на дачі Ющенку буде підсипана отрута?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:36
tea написав:Так от питання - Смєшко знав,що в нього на дачі Ющенку буде підсипана отрута?
На самом деле никто не доказал, что именно там на даче Ющенко получил яд. Ни одно расследование, ни при Луценко министре, ни при самом Ющенко президенте.
Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:14
freeze написав: Alex2007 написав:
Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы
Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.
Тоже кажется что шансов маловато, особенно если второй тур.
С нашей-то информационной обработкой "под нужных кандидатов", кто ж его раскрутит то.
Гордон только информац.поддержку сильную даст, но этого мало в оставшийся промежуток времени.
Чего ж он раньше не заявлял о себе более широкому загалу?....
Может сейчас цель - заявить о себе в предверии выборов в раду?...
- тогда вОвремя.
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