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Політичні дискусії
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:23
tea написав:Ну і вже з"явилась відповідь,як ЮВТ після обрання президентом знизить ціни на газ вдвічі.
Сьогодні,на одному з ток-шоу,говорячій голові "Батьківщини" пану Крулько задали питання - а як ЮВТ збирається знизити ціни на газ,якщо це не входить в компетенцію президента.
Відповідь була така: (думаю,до цього в штабі ЮВТ була інструкція - як відповідати на найбільш поширені непопулярні запитання)"ЮВТ після обрання президентом першим же кроком подасть у ВР законопроект про зниження вдвічі ціни на газ."
Нагадаю,що в разі обрання ЮВТ президентом,склад ВР буде ще старий.Неважко спрогнозувати,що навряд чи це подання набере 226 голосів.
Геніально.
І відповідальність з себе вся знімається.
Вы недооцениваете флюгерность наших депутатов, подавляющее большинство из нынешних сменило много политсил в своей жизни. И сейчас побегут под новую крышу.
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freeze
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:26
freeze написав:
Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.
В мене до цієї порядної людини лише одне питання.
В 2004 році саме на дачі Смєшка отруїли Ющенка.
Тоді Смєшко запросив Ющенка до себе на дачу нібито для переговорів.До цього з Ющенком завжди всюди їздив його особистий охоронець - Червоненко.
Але цього разу Червоненко не поїхав,бо Смєшко запевнив,що все буде добре,і Ющенко з Червоненком йому повірили.
Так от питання - Смєшко знав,що в нього на дачі Ющенку буде підсипана отрута?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:36
tea написав:Так от питання - Смєшко знав,що в нього на дачі Ющенку буде підсипана отрута?
На самом деле никто не доказал, что именно там на даче Ющенко получил яд. Ни одно расследование, ни при Луценко министре, ни при самом Ющенко президенте.
Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:14
freeze написав: Alex2007 написав:
Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы
Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.
Тоже кажется что шансов маловато, особенно если второй тур.
С нашей-то информационной обработкой "под нужных кандидатов", кто ж его раскрутит то.
Гордон только информац.поддержку сильную даст, но этого мало в оставшийся промежуток времени.
Чего ж он раньше не заявлял о себе более широкому загалу?....
Может сейчас цель - заявить о себе в предверии выборов в раду?...
- тогда вОвремя.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52
freeze написав:
Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.
Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:55
lapay написав: freeze написав:
Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.
Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні.
Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:03
freeze написав:
Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13
lapay написав: freeze написав:
Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.
Откуда я знаю, целые бригады следователей работали с этой целью, еще в то время когда всё было свежо и доступно к расследованию, причем во время каденции Ющенко.
И эти многочисленные попытки генпрокуратуры и спецслужб не дали ответа на этот вопрос.
А вы вдруг сразу уверовали, что это Смешко отравил Ющенко, вы похоже совсем не атеист.
У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином.
В каждой версии есть свои подверсии - в версии с диоксином три подверсии - рука Путина, рука Березовского и рука вьетнамского крестьянина, который в луже растил королевские креветки и наряду с банкой антибиотиков использовал и инсектицид на основе диоксина.
Все эти версии лишь логические домыслы и построения никем не доказанные, но теоретически возможные.
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freeze
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