Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13

lapay написав: freeze написав: Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню. Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.

Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину. Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.

Откуда я знаю, целые бригады следователей работали с этой целью, еще в то время когда всё было свежо и доступно к расследованию, причем во время каденции Ющенко.И эти многочисленные попытки генпрокуратуры и спецслужб не дали ответа на этот вопрос.А вы вдруг сразу уверовали, что это Смешко отравил Ющенко, вы похоже совсем не атеист.У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином.В каждой версии есть свои подверсии - в версии с диоксином три подверсии - рука Путина, рука Березовского и рука вьетнамского крестьянина, который в луже растил королевские креветки и наряду с банкой антибиотиков использовал и инсектицид на основе диоксина.Все эти версии лишь логические домыслы и построения никем не доказанные, но теоретически возможные.