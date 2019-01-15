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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:14

  freeze написав:
Alex2007 написав:

Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы :)


Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.


Тоже кажется что шансов маловато, особенно если второй тур.
С нашей-то информационной обработкой "под нужных кандидатов", кто ж его раскрутит то. :roll:
Гордон только информац.поддержку сильную даст, но этого мало в оставшийся промежуток времени.
Чего ж он раньше не заявлял о себе более широкому загалу?....
Может сейчас цель - заявить о себе в предверии выборов в раду?... :roll: - тогда вОвремя.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.

Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:55

  lapay написав:
  freeze написав:Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.

Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні. :evil:


Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:03

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.

Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13

  lapay написав:
  freeze написав:Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.

Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.


Откуда я знаю, целые бригады следователей работали с этой целью, еще в то время когда всё было свежо и доступно к расследованию, причем во время каденции Ющенко.
И эти многочисленные попытки генпрокуратуры и спецслужб не дали ответа на этот вопрос.
А вы вдруг сразу уверовали, что это Смешко отравил Ющенко, вы похоже совсем не атеист.
У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином.
В каждой версии есть свои подверсии - в версии с диоксином три подверсии - рука Путина, рука Березовского и рука вьетнамского крестьянина, который в луже растил королевские креветки и наряду с банкой антибиотиков использовал и инсектицид на основе диоксина.
Все эти версии лишь логические домыслы и построения никем не доказанные, но теоретически возможные.
freeze
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