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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:14

  freeze написав:
Alex2007 написав:

Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры
В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы :)


Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль.
Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.


Тоже кажется что шансов маловато, особенно если второй тур.
С нашей-то информационной обработкой "под нужных кандидатов", кто ж его раскрутит то. :roll:
Гордон только информац.поддержку сильную даст, но этого мало в оставшийся промежуток времени.
Чего ж он раньше не заявлял о себе более широкому загалу?....
Может сейчас цель - заявить о себе в предверии выборов в раду?... :roll: - тогда вОвремя.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:52

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.

Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:55

  lapay написав:
  freeze написав:Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.

Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні. :evil:


Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:03

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.

Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13

  lapay написав:
  freeze написав:Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.

Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.


Откуда я знаю, целые бригады следователей работали с этой целью, еще в то время когда всё было свежо и доступно к расследованию, причем во время каденции Ющенко.
И эти многочисленные попытки генпрокуратуры и спецслужб не дали ответа на этот вопрос.
А вы вдруг сразу уверовали, что это Смешко отравил Ющенко, вы похоже совсем не атеист.
У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином.
В каждой версии есть свои подверсии - в версии с диоксином три подверсии - рука Путина, рука Березовского и рука вьетнамского крестьянина, который в луже растил королевские креветки и наряду с банкой антибиотиков использовал и инсектицид на основе диоксина.
Все эти версии лишь логические домыслы и построения никем не доказанные, но теоретически возможные.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:41

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином.

Версія - це коли є якісь докази. Кілька аналізів довели отруєння диоксином, симптоми співпадають. Знайдіть хоч один випадок панкреатиту з такими симптомами і наслідками.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:48

  lapay написав:
  freeze написав:У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином.

Версія - це коли є якісь докази. Кілька аналізів довели отруєння диоксином, симптоми співпадають. Знайдіть хоч один випадок панкреатиту з такими симптомами і наслідками.


Ну вы выдаете перлы )))
Версия - это когда доказательств нет, а есть предположения.

http://m-l.com.ua/?aid=1005
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:16

  freeze написав:
Ну вы выдаете перлы )))
Версия - это когда доказательств нет, а есть предположения.

http://m-l.com.ua/?aid=1005
[/quote]
Допущення повинні опиратись на факти, чим більше фактів, тим менше стає версій. Версія без фактів - це фантазія. Ви ж не фантазер?
При панкреатиті висипи не тільки на обличчі, є болі (основний симптом), у Ющенка рани характерні для ураження диоксином, там же він і був знайдений, і, що теж важливо, чомусь "панкреатит" схопив його, так сильно, якраз перед виборами, і більше вже не хапав.
Після "панкреотита" був "винищувач" на Донбасі, потім допинг, навачок, коли всі навкруги винні, тільки не Раша. Ви записались в секту свідків Путіна?
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:37

  lapay написав:Після "панкреотита" був "винищувач" на Донбасі, потім допинг, навачок, коли всі навкруги винні, тільки не Раша. Ви записались в секту свідків Путіна?


Вы рассуждаете как истинно православный полностью доверяя чьим-то словам и утверждениям.
Я в отличие от вас всё подвергаю сомнению.

Еще раз повторяю - десятки следователей при каденции Ющенко пытались разобраться с ситуацией и не смогли, имея доступ к материалам, которые для вас недоступны, а вы слепо верите чему-то. Так нельзя, это непрофессионально.

По поводу Путина и его руки, я же вам написал, что это одна из нескольких основных версий.
Что непонятно в этой версии, почему именно диоксин, достаточно странный выбор медленно действующего яда, он не убивает в отличие от новичка сразу, почему такая странная дозировка, которая привела к явным кожным высыпаниям, но не помешала кандидату вступить в должность, даже в некоей степени помогла нарастить популярность кандидата.

Легче всего выдумать диалог двух генералов, давай отравим Ющенко он мешает выиграть Януковичу, чем отравим, смотрит по справочнику - давай диоксином, сколько надо всыпать, давай чайную ложку, думаю нормально будет, давай - Петров и Баширов на выезд. Сейчас позвоню Смешко, скажу, подъедут люди к вам на ужин отравят Ющенко.

Но это не значит, что версия со спецслужбами РФ исключается, совсем не исключается, очень вероятна, просто никто пока не объяснил странности этой версии.
freeze
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