Интересно мнение панства относительно данной кандидатуры В том числе и то, что обычно набрасывается на вентиляторы
Очень порядочный и умный человек, не украл ничего будучи на верху, имеет видение как развивать страну, достойный, но шансов на победу ноль. Мог бы легко быть моральным и успешным президентом, вместо нынешних мародеров у власти.
Тоже кажется что шансов маловато, особенно если второй тур. С нашей-то информационной обработкой "под нужных кандидатов", кто ж его раскрутит то. Гордон только информац.поддержку сильную даст, но этого мало в оставшийся промежуток времени. Чего ж он раньше не заявлял о себе более широкому загалу?.... Может сейчас цель - заявить о себе в предверии выборов в раду?... - тогда вОвремя.
freeze написав:Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.
Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Количество выпитого разнообразнейшего алкоголя за день предшествующий данному событию наряду с мощными аллергенами типа креветок, раков и жирных явств, на самом деле охренено, я бы не смог это повторить. Это все публиковалось. Я думаю, что вы бы не выжили после всех этих употреблений, а Ющенко переборол всех и стал Президентом.
Після такої маячні, навіть не знаю, адекватна Ви людина, чи ні.
Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
freeze написав:Ознакомтесь с опубликованными материалами по распорядку последнего дня до отравления, там есть полный список встреч с описанием того, что елось и пилось. Потом будете писать про маячню.
Ви спочатку визначитесь, від чого отруївся Ющенко - від їжі, випивки, чи диоксину.
Откуда я знаю, целые бригады следователей работали с этой целью, еще в то время когда всё было свежо и доступно к расследованию, причем во время каденции Ющенко. И эти многочисленные попытки генпрокуратуры и спецслужб не дали ответа на этот вопрос. А вы вдруг сразу уверовали, что это Смешко отравил Ющенко, вы похоже совсем не атеист. У меня в голове две невыясненные версии - острый панкреатит, который вызвал все эти ужасные кожные проявления или отравление диоксином. В каждой версии есть свои подверсии - в версии с диоксином три подверсии - рука Путина, рука Березовского и рука вьетнамского крестьянина, который в луже растил королевские креветки и наряду с банкой антибиотиков использовал и инсектицид на основе диоксина. Все эти версии лишь логические домыслы и построения никем не доказанные, но теоретически возможные.
[/quote] Допущення повинні опиратись на факти, чим більше фактів, тим менше стає версій. Версія без фактів - це фантазія. Ви ж не фантазер? При панкреатиті висипи не тільки на обличчі, є болі (основний симптом), у Ющенка рани характерні для ураження диоксином, там же він і був знайдений, і, що теж важливо, чомусь "панкреатит" схопив його, так сильно, якраз перед виборами, і більше вже не хапав. Після "панкреотита" був "винищувач" на Донбасі, потім допинг, навачок, коли всі навкруги винні, тільки не Раша. Ви записались в секту свідків Путіна?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Після "панкреотита" був "винищувач" на Донбасі, потім допинг, навачок, коли всі навкруги винні, тільки не Раша. Ви записались в секту свідків Путіна?
Вы рассуждаете как истинно православный полностью доверяя чьим-то словам и утверждениям. Я в отличие от вас всё подвергаю сомнению.
Еще раз повторяю - десятки следователей при каденции Ющенко пытались разобраться с ситуацией и не смогли, имея доступ к материалам, которые для вас недоступны, а вы слепо верите чему-то. Так нельзя, это непрофессионально.
По поводу Путина и его руки, я же вам написал, что это одна из нескольких основных версий. Что непонятно в этой версии, почему именно диоксин, достаточно странный выбор медленно действующего яда, он не убивает в отличие от новичка сразу, почему такая странная дозировка, которая привела к явным кожным высыпаниям, но не помешала кандидату вступить в должность, даже в некоей степени помогла нарастить популярность кандидата.
Легче всего выдумать диалог двух генералов, давай отравим Ющенко он мешает выиграть Януковичу, чем отравим, смотрит по справочнику - давай диоксином, сколько надо всыпать, давай чайную ложку, думаю нормально будет, давай - Петров и Баширов на выезд. Сейчас позвоню Смешко, скажу, подъедут люди к вам на ужин отравят Ющенко.
Но это не значит, что версия со спецслужбами РФ исключается, совсем не исключается, очень вероятна, просто никто пока не объяснил странности этой версии.