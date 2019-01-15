Додано: Сер 16 січ, 2019 13:37

lapay написав: Після "панкреотита" був "винищувач" на Донбасі, потім допинг, навачок, коли всі навкруги винні, тільки не Раша. Ви записались в секту свідків Путіна? Після "панкреотита" був "винищувач" на Донбасі, потім допинг, навачок, коли всі навкруги винні, тільки не Раша. Ви записались в секту свідків Путіна?

Вы рассуждаете как истинно православный полностью доверяя чьим-то словам и утверждениям.Я в отличие от вас всё подвергаю сомнению.Еще раз повторяю - десятки следователей при каденции Ющенко пытались разобраться с ситуацией и не смогли, имея доступ к материалам, которые для вас недоступны, а вы слепо верите чему-то. Так нельзя, это непрофессионально.По поводу Путина и его руки, я же вам написал, что это одна из нескольких основных версий.Что непонятно в этой версии, почему именно диоксин, достаточно странный выбор медленно действующего яда, он не убивает в отличие от новичка сразу, почему такая странная дозировка, которая привела к явным кожным высыпаниям, но не помешала кандидату вступить в должность, даже в некоей степени помогла нарастить популярность кандидата.Легче всего выдумать диалог двух генералов, давай отравим Ющенко он мешает выиграть Януковичу, чем отравим, смотрит по справочнику - давай диоксином, сколько надо всыпать, давай чайную ложку, думаю нормально будет, давай - Петров и Баширов на выезд. Сейчас позвоню Смешко, скажу, подъедут люди к вам на ужин отравят Ющенко.Но это не значит, что версия со спецслужбами РФ исключается, совсем не исключается, очень вероятна, просто никто пока не объяснил странности этой версии.