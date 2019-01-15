yanyura
Да, с интересом освежил в памяти материалы.
Під час консультацій з рядом американських провідних фахівців в галузі токсикології та епідеміології отримано експертні оцінки щодо можливого отруєння В. Ющенка діоксином. Консультації проводились з Кеном Алібеком, професором Університету Джорджа Мейсона (штат Меріленд), Арнольдом Шектером, професором Державного університету штату Техас, Іваном Русиним, професором Університету Північної Кароліни — Чапел Хіл.
Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати.
Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.
И что следственной бригаде делать после таких утверждений? Был бы генпрокурор Lapay там было бы без вариантов, записал бы ведущих американских токсикологов в агенты Вовы Путина
Но Генпрокурор был другой, министр внутренних дел был другой, вроде Луценко был, если я не ошибаюсь, главы СБУ Турчинов и Наливайченко, им-то зачем кого-то выгораживать, наверное, копали со всей силы.
Все на последнем ужине накладывали себе в тарелки сами, раков брали из общей массы сами, наливали из общих бутылок и коньяк, и водку, и пиво, диоксин явственно воняет хлором, растворить его в водичке нельзя.
Короче как всё произошло на самом деле и что случилось на самом деле, скорее всего мы так и не узнаем.