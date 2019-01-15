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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:30

  lapay написав:Тільки це якісь дивні сумніви - моряки самі винні, Крим самі віддали, Порошенко Томос не правильно отримав, Скрипалів і Ющенко не зрозуміло хто отруїв, і т.д. Це вже не сумніви, а цілком конкретна позиція із секти свідків Путіна.


Я смотрю вы нервничать начали, ярлычки приклеивать, это не хорошо.
Приписываете мне то, что я никогда не говорил про виновность самих моряков, а про Крым это уже ваш бред полный. Где я отрицал возможность отравления Скрипалей и Ющенко спецслужбами РФ, это плохо, вы стали перевирать и додумывать.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:40

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:вы стали перевирать и додумывать.

Не треба було прибріхувати і домислювати про Ющенка, і ніхто б Вас не чіпав. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:44

  lapay написав:
  freeze написав:вы стали перевирать и додумывать.

Не треба було прибріхувати і домислювати про Ющенка, і ніхто б Вас не чіпав. :evil:


Где я приврал, что вы несете околесицу полную.

Так и Томос Порошенко не получал, хотя вы об этом пишите, делая из своего кумира икону.
Томос получила ПЦУ. Запомните эту примитивную вещь.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:07

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Спеціалісти прекрасно розбираються, що трапилося в 2004 році, не тому що вони віруючи, а тому що вони вчені, які звикли вірити фактам, а не "версіям".

А факты таковы:
Оба - лечащие врачи Ющенко:
Генеральному прокурору України
Піскуну С. М.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
...
Професор Жан — Хілер Сора
...
Діоксин в організмі Ющенка В. А. виявлений у великій кількості, приблизно 1 міліграм
...
доктор Сорг
...
На скільки йому відомо Ющенко В. А. вжив приблизно 0,1 мікрограм діоксину
...
Начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України державний радник юстиції 3 класу О. Куций

https://www.2000.ua/specproekty_ru/rass ... iv_art.htm

1 міліграм = 0,1 мікрограм ???
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:45

yanyura

Да, с интересом освежил в памяти материалы.

Під час консультацій з рядом американських провідних фахівців в галузі токсикології та епідеміології отримано експертні оцінки щодо можливого отруєння В. Ющенка діоксином. Консультації проводились з Кеном Алібеком, професором Університету Джорджа Мейсона (штат Меріленд), Арнольдом Шектером, професором Державного університету штату Техас, Іваном Русиним, професором Університету Північної Кароліни — Чапел Хіл.
Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати.
Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.

И что следственной бригаде делать после таких утверждений? Был бы генпрокурор Lapay там было бы без вариантов, записал бы ведущих американских токсикологов в агенты Вовы Путина :roll:
Но Генпрокурор был другой, министр внутренних дел был другой, вроде Луценко был, если я не ошибаюсь, главы СБУ Турчинов и Наливайченко, им-то зачем кого-то выгораживать, наверное, копали со всей силы.
Все на последнем ужине накладывали себе в тарелки сами, раков брали из общей массы сами, наливали из общих бутылок и коньяк, и водку, и пиво, диоксин явственно воняет хлором, растворить его в водичке нельзя.
Короче как всё произошло на самом деле и что случилось на самом деле, скорее всего мы так и не узнаем.
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