lapay написав:Тільки це якісь дивні сумніви - моряки самі винні, Крим самі віддали, Порошенко Томос не правильно отримав, Скрипалів і Ющенко не зрозуміло хто отруїв, і т.д. Це вже не сумніви, а цілком конкретна позиція із секти свідків Путіна.
Я смотрю вы нервничать начали, ярлычки приклеивать, это не хорошо. Приписываете мне то, что я никогда не говорил про виновность самих моряков, а про Крым это уже ваш бред полный. Где я отрицал возможность отравления Скрипалей и Ющенко спецслужбами РФ, это плохо, вы стали перевирать и додумывать.
lapay написав:Спеціалісти прекрасно розбираються, що трапилося в 2004 році, не тому що вони віруючи, а тому що вони вчені, які звикли вірити фактам, а не "версіям".
А факты таковы: Оба - лечащие врачи Ющенко:
Генеральному прокурору України Піскуну С. М.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ... Професор Жан — Хілер Сора ... Діоксин в організмі Ющенка В. А. виявлений у великій кількості, приблизно 1 міліграм ... доктор Сорг ... На скільки йому відомо Ющенко В. А. вжив приблизно 0,1 мікрограм діоксину ... Начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України державний радник юстиції 3 класу О. Куций
Під час консультацій з рядом американських провідних фахівців в галузі токсикології та епідеміології отримано експертні оцінки щодо можливого отруєння В. Ющенка діоксином. Консультації проводились з Кеном Алібеком, професором Університету Джорджа Мейсона (штат Меріленд), Арнольдом Шектером, професором Державного університету штату Техас, Іваном Русиним, професором Університету Північної Кароліни — Чапел Хіл. Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати. Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.
И что следственной бригаде делать после таких утверждений? Был бы генпрокурор Lapay там было бы без вариантов, записал бы ведущих американских токсикологов в агенты Вовы Путина Но Генпрокурор был другой, министр внутренних дел был другой, вроде Луценко был, если я не ошибаюсь, главы СБУ Турчинов и Наливайченко, им-то зачем кого-то выгораживать, наверное, копали со всей силы. Все на последнем ужине накладывали себе в тарелки сами, раков брали из общей массы сами, наливали из общих бутылок и коньяк, и водку, и пиво, диоксин явственно воняет хлором, растворить его в водичке нельзя. Короче как всё произошло на самом деле и что случилось на самом деле, скорее всего мы так и не узнаем.
Що Ющенко? ВІн в Президенти не йде. Бачу на цій гілці кандидат єдиний...Анатолій Гриценко. Ні?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
freeze написав:Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати. Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.
Ясность наступила почти через три месяца. 11 декабря 2004 года директор клиники Михаель Цимпфер и доктор Николай Корпан заявили на пресс-конференции о завершении работы над анализами крови. Не осталось никаких сомнений, что речь идет о попытке отравления диоксинами. В крови и тканях пациента была зафиксирована концентрация диоксина, в 6 000 раз превышающая показатели нормы.
Хотя исследования крови проводились и раньше, точный ответ стал возможен после включения в работу госпиталя в Амстердаме и его известной лаборатории BioDetection Sytems, где был разработан тест на диоксин. Директор лаборатории, профессор токсикологии окружающей среды Абрахам Браувер определил вид диоксина, которым был отравлен больной N.
Им оказался 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксин, или сокращенно 2,3,7,8-ТСDD. Учитывая, что полуколичественный тест определяет только вид анализируемого вещества, для определения точного количества яда образцы крови отправили для проведения спектрометрии в лабораторию института Rikilt (Вагенингене, Нидерланды) и в немецкий филиал предприятия Eurofins в Мюнстере. Результаты определения в трех разных местах с использованием разных аналитических методов совпали.
В целях объективности клиника "Рудольфинерхаус" проводила диагностику совместно с клиниками Великобритании, Франции и Германии, привлекала известных специалистов из других медицинских учреждений Австрии. Почему так долго не могли установить правильный диагноз?
Во-первых, симптомы заболевания и результаты анализов, особенно в первые дни заболевания, не укладывались в рамки гражданской медицины; во-вторых, выйти сразу на диоксиновый след не представлялось возможным, поскольку это было первое в истории применение диоксинов для отравления, а на "просеивание" всех известных потенциально ядовитых средств, исчисляемых тысячами, требовалось время.
Известный британский токсиколог Джон Генри был в числе первых, кто, изучив фотографии пациента, высказал предположение, что следует искать диоксины.
Из четырехсот типов диоксинов эксперты разрабатывали 29 наиболее вероятных и сразу определили TCDD, самый токсичный из диоксиновой группы и являющийся сопутствующим компонентом печально известного дефолианта agent orange ("оранжевый агент") американского химического производства, или yellow rain ("желтый дождь"), который получен из плесневой грибковой культуры в специализированных лабораториях КГБ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...