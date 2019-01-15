lapay написав:Тільки це якісь дивні сумніви - моряки самі винні, Крим самі віддали, Порошенко Томос не правильно отримав, Скрипалів і Ющенко не зрозуміло хто отруїв, і т.д. Це вже не сумніви, а цілком конкретна позиція із секти свідків Путіна.
Я смотрю вы нервничать начали, ярлычки приклеивать, это не хорошо. Приписываете мне то, что я никогда не говорил про виновность самих моряков, а про Крым это уже ваш бред полный. Где я отрицал возможность отравления Скрипалей и Ющенко спецслужбами РФ, это плохо, вы стали перевирать и додумывать.
lapay написав:Спеціалісти прекрасно розбираються, що трапилося в 2004 році, не тому що вони віруючи, а тому що вони вчені, які звикли вірити фактам, а не "версіям".
А факты таковы: Оба - лечащие врачи Ющенко:
Генеральному прокурору України Піскуну С. М.
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА ... Професор Жан — Хілер Сора ... Діоксин в організмі Ющенка В. А. виявлений у великій кількості, приблизно 1 міліграм ... доктор Сорг ... На скільки йому відомо Ющенко В. А. вжив приблизно 0,1 мікрограм діоксину ... Начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України державний радник юстиції 3 класу О. Куций
Під час консультацій з рядом американських провідних фахівців в галузі токсикології та епідеміології отримано експертні оцінки щодо можливого отруєння В. Ющенка діоксином. Консультації проводились з Кеном Алібеком, професором Університету Джорджа Мейсона (штат Меріленд), Арнольдом Шектером, професором Державного університету штату Техас, Іваном Русиним, професором Університету Північної Кароліни — Чапел Хіл. Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати. Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.
И что следственной бригаде делать после таких утверждений? Был бы генпрокурор Lapay там было бы без вариантов, записал бы ведущих американских токсикологов в агенты Вовы Путина Но Генпрокурор был другой, министр внутренних дел был другой, вроде Луценко был, если я не ошибаюсь, главы СБУ Турчинов и Наливайченко, им-то зачем кого-то выгораживать, наверное, копали со всей силы. Все на последнем ужине накладывали себе в тарелки сами, раков брали из общей массы сами, наливали из общих бутылок и коньяк, и водку, и пиво, диоксин явственно воняет хлором, растворить его в водичке нельзя. Короче как всё произошло на самом деле и что случилось на самом деле, скорее всего мы так и не узнаем.
Що Ющенко? ВІн в Президенти не йде. Бачу на цій гілці кандидат єдиний...Анатолій Гриценко. Ні?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
freeze написав:Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати. Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.
Ясность наступила почти через три месяца. 11 декабря 2004 года директор клиники Михаель Цимпфер и доктор Николай Корпан заявили на пресс-конференции о завершении работы над анализами крови. Не осталось никаких сомнений, что речь идет о попытке отравления диоксинами. В крови и тканях пациента была зафиксирована концентрация диоксина, в 6 000 раз превышающая показатели нормы.
Хотя исследования крови проводились и раньше, точный ответ стал возможен после включения в работу госпиталя в Амстердаме и его известной лаборатории BioDetection Sytems, где был разработан тест на диоксин. Директор лаборатории, профессор токсикологии окружающей среды Абрахам Браувер определил вид диоксина, которым был отравлен больной N.
Им оказался 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксин, или сокращенно 2,3,7,8-ТСDD. Учитывая, что полуколичественный тест определяет только вид анализируемого вещества, для определения точного количества яда образцы крови отправили для проведения спектрометрии в лабораторию института Rikilt (Вагенингене, Нидерланды) и в немецкий филиал предприятия Eurofins в Мюнстере. Результаты определения в трех разных местах с использованием разных аналитических методов совпали.
В целях объективности клиника "Рудольфинерхаус" проводила диагностику совместно с клиниками Великобритании, Франции и Германии, привлекала известных специалистов из других медицинских учреждений Австрии. Почему так долго не могли установить правильный диагноз?
Во-первых, симптомы заболевания и результаты анализов, особенно в первые дни заболевания, не укладывались в рамки гражданской медицины; во-вторых, выйти сразу на диоксиновый след не представлялось возможным, поскольку это было первое в истории применение диоксинов для отравления, а на "просеивание" всех известных потенциально ядовитых средств, исчисляемых тысячами, требовалось время.
Известный британский токсиколог Джон Генри был в числе первых, кто, изучив фотографии пациента, высказал предположение, что следует искать диоксины.
Из четырехсот типов диоксинов эксперты разрабатывали 29 наиболее вероятных и сразу определили TCDD, самый токсичный из диоксиновой группы и являющийся сопутствующим компонентом печально известного дефолианта agent orange ("оранжевый агент") американского химического производства, или yellow rain ("желтый дождь"), который получен из плесневой грибковой культуры в специализированных лабораториях КГБ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Так, професор А. Шектер вважає, що отруєння токсичними сполуками типу діоксин (які є проміжним продуктом напіврозпаду органічних пестицидів, що містять хлор) не може використовуватися спецслужбами як засіб політичного вбивства. З огляду на це, він вважає безпідставними звинувачення українських та західних ЗМІ на адресу російських спецслужб, на озброєнні яких є отрути, котрі після застосування неможливо ідентифікувати. Професор І. Русин надав стриману оцінку поточним публікаціям в українській та американській пресі щодо висновків лабораторних аналізів європейських медичних установ. При цьому він зауважив, що діоксини виявленого типу широко використовуються в хімічній промисловості, сільському господарстві та можуть замовлятися в будь-якій хімічній компанії, що виготовляє хімреактиви. На його переконання, висвітлення причин захворювання в інтернет-виданні «Українська правда» та висновки щодо проведення спецслужбами спецоперації є перебільшеними та не відповідають дійсності.
Ясность наступила почти через три месяца. 11 декабря 2004 года директор клиники Михаель Цимпфер и доктор Николай Корпан заявили на пресс-конференции о завершении работы над анализами крови. Не осталось никаких сомнений, что речь идет о попытке отравления диоксинами. В крови и тканях пациента была зафиксирована концентрация диоксина, в 6 000 раз превышающая показатели нормы.
Хотя исследования крови проводились и раньше, точный ответ стал возможен после включения в работу госпиталя в Амстердаме и его известной лаборатории BioDetection Sytems, где был разработан тест на диоксин. Директор лаборатории, профессор токсикологии окружающей среды Абрахам Браувер определил вид диоксина, которым был отравлен больной N.
Им оказался 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксин, или сокращенно 2,3,7,8-ТСDD. Учитывая, что полуколичественный тест определяет только вид анализируемого вещества, для определения точного количества яда образцы крови отправили для проведения спектрометрии в лабораторию института Rikilt (Вагенингене, Нидерланды) и в немецкий филиал предприятия Eurofins в Мюнстере. Результаты определения в трех разных местах с использованием разных аналитических методов совпали.
В целях объективности клиника "Рудольфинерхаус" проводила диагностику совместно с клиниками Великобритании, Франции и Германии, привлекала известных специалистов из других медицинских учреждений Австрии. Почему так долго не могли установить правильный диагноз?
Во-первых, симптомы заболевания и результаты анализов, особенно в первые дни заболевания, не укладывались в рамки гражданской медицины; во-вторых, выйти сразу на диоксиновый след не представлялось возможным, поскольку это было первое в истории применение диоксинов для отравления, а на "просеивание" всех известных потенциально ядовитых средств, исчисляемых тысячами, требовалось время.
Известный британский токсиколог Джон Генри был в числе первых, кто, изучив фотографии пациента, высказал предположение, что следует искать диоксины.
Из четырехсот типов диоксинов эксперты разрабатывали 29 наиболее вероятных и сразу определили TCDD, самый токсичный из диоксиновой группы и являющийся сопутствующим компонентом печально известного дефолианта agent orange ("оранжевый агент") американского химического производства, или yellow rain ("желтый дождь"), который получен из плесневой грибковой культуры в специализированных лабораториях КГБ.
ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ... вимагаю від Генеральної прокуратури України терміново вивчити матеріали, які були вилучені згідно доручення Генеральною прокурора України в клініці «Рудольфінерхаус» поліцією Австрії і встановити: яким чином в однин і той же час, за одним і тим же номером на бланках клініки «Рудольфінерхаус» з'явилось два документи. Перший офіційний — медичне заключения (проміжний звіт) від 16.09.04 з; 2004/04767, підписане трьома особами: Президентом клініки доктором Цимпфером, директором клініки доктором-Л. Віке та доктором М. Корпа в якому не стверджувалось, а лише припускалось, що причиною захворювання В.А. Ющенка можливо стали хімічні субстанції, які зазв не входять до складу харчових продуктів, і який був вилучений раз офіційними документами поліцією Австрії. Другий — медичне заключення підписане лише доктором М. Корпаном, яке носить остаточний характер якому стверджується про отруєння хімічними речовинами. ... прошу Вас вжити за... прокурорського реагування та порушити кримінальну справу проти Корпана Миколи за статтею 358 Кримінального кодексу України за фа... виготовлення та підроблення документів. ...
P.S. Чем объяснить такие различия (в 1 000 раз) данных о пациенте 2-х его лечащих врачей одной и той же клиники («Госпіталь університету м. Женева»)?
1 мг = 10-3 г 1 мкг = 10−6 г, соотв. 0,1 мкг = 10−7 г
freeze прав, написав
Короче как всё произошло на самом деле и что случилось на самом деле, скорее всего мы так и не узнаем.
Ющенко давно не Президент Украины и вряд ли когда-нибудь им станет, а посему что там было на самом деле никому из офф. властей не интересно и никакого дополнительного расследования уже не будет. Может когда-нибудь, лет так через N-десят, какой-то историк и обнаружит что-то в архивах и опубликует истину в сборнике, тираж которого составит 50 экз. или менее.
yanyura написав:P.S. Чем объяснить такие различия (в 1 000 раз) данных о пациенте 2-х его лечащих врачей одной и той же клиники («Госпіталь університету м. Женева»)?
1 мг = 10-3 г 1 мкг = 10−6 г, соотв. 0,1 мкг = 10−7 г
Помилкою. Не важливо, що кажуть лікарі (скільки лікарів, стільки і діагнозів), важливо що кажуть аналізи в лабораторіях, в різних лабораторіях, які показали значну конценрацію диоксину, причому спеціально синтезованого. Панкреатит - те саме, що і іспанський диспечер.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...