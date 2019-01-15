Ясность наступила почти через три месяца. 11 декабря 2004 года директор клиники Михаель Цимпфер и доктор Николай Корпан заявили на пресс-конференции о завершении работы над анализами крови. Не осталось никаких сомнений, что речь идет о попытке отравления диоксинами. В крови и тканях пациента была зафиксирована концентрация диоксина, в 6 000 раз превышающая показатели нормы.



Хотя исследования крови проводились и раньше, точный ответ стал возможен после включения в работу госпиталя в Амстердаме и его известной лаборатории BioDetection Sytems, где был разработан тест на диоксин. Директор лаборатории, профессор токсикологии окружающей среды Абрахам Браувер определил вид диоксина, которым был отравлен больной N.



Им оказался 2,3,7,8-тетрахлородибензо-п-диоксин, или сокращенно 2,3,7,8-ТСDD. Учитывая, что полуколичественный тест определяет только вид анализируемого вещества, для определения точного количества яда образцы крови отправили для проведения спектрометрии в лабораторию института Rikilt (Вагенингене, Нидерланды) и в немецкий филиал предприятия Eurofins в Мюнстере. Результаты определения в трех разных местах с использованием разных аналитических методов совпали.



В целях объективности клиника "Рудольфинерхаус" проводила диагностику совместно с клиниками Великобритании, Франции и Германии, привлекала известных специалистов из других медицинских учреждений Австрии. Почему так долго не могли установить правильный диагноз?



Во-первых, симптомы заболевания и результаты анализов, особенно в первые дни заболевания, не укладывались в рамки гражданской медицины; во-вторых, выйти сразу на диоксиновый след не представлялось возможным, поскольку это было первое в истории применение диоксинов для отравления, а на "просеивание" всех известных потенциально ядовитых средств, исчисляемых тысячами, требовалось время.



Известный британский токсиколог Джон Генри был в числе первых, кто, изучив фотографии пациента, высказал предположение, что следует искать диоксины.



Из четырехсот типов диоксинов эксперты разрабатывали 29 наиболее вероятных и сразу определили TCDD, самый токсичный из диоксиновой группы и являющийся сопутствующим компонентом печально известного дефолианта agent orange ("оранжевый агент") американского химического производства, или yellow rain ("желтый дождь"), который получен из плесневой грибковой культуры в специализированных лабораториях КГБ.