Украинцы с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами, - Рева

Кабмин планирует внести изменения в систему монетизации субсидий



Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года, об этом РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.



"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - рассказал Андрей Рева.



Министр пояснил, что параллельно будет запущено два механизма монетизации - наличный и безналичный.



"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен (в отопительный период, - ред.). Это 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными", - уточнил Рева.



При этом в безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года.



Подробнее об этом читайте в скором времени в интервью Андрея Ревы РБК-Украина.



Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий. Согласно решению правительства, с 1 января субсидии будут монетизированы для тех, впервые обратится за помощью.



Как писало РБК-Украина, по словам Ревы, монетизация субсидий охватит всех получателей уже в октябре 2019 года.