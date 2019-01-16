Украинцы с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами, - Рева
Кабмин планирует внести изменения в систему монетизации субсидий
Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года, об этом РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
"Было совещание у президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон как "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - рассказал Андрей Рева.
Министр пояснил, что параллельно будет запущено два механизма монетизации - наличный и безналичный.
"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен (в отопительный период, - ред.). Это 6 млрд гривен в месяц будем выдавать наличными", - уточнил Рева.
При этом в безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года.
Подробнее об этом читайте в скором времени в интервью Андрея Ревы РБК-Украина.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с 1 января 2019 года начался первый этап монетизации субсидий. Согласно решению правительства, с 1 января субсидии будут монетизированы для тех, впервые обратится за помощью.
Как писало РБК-Украина, по словам Ревы, монетизация субсидий охватит всех получателей уже в октябре 2019 года.
Я думаю, что все понимают, что это аналог "Витиной-Юлиной тысячи", и является подкупом.
А теперь Ваши мнения, поможет ли это нынешнему резиденту или нет, как это отразится на инфляции, будут ли люди реально платить этими деньгами за коммуналку (или будут тратить на другие нужды, и накапливать долги)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:ак это отразится на инфляции, будут ли люди реально платить этими деньгами за коммуналку
вы же понимаете что "шара" продлится ровно до конца выборов.
Идея правильная но должен быть реестр малоимущих, и его не проблема создать (есть же реестр пенсионеров). Малоимущие должны получать условными деньгами адресную помощь.
Условными означает что должны быть ограничения на что их можно тратить: коммуналка, еда, медикаменты, лечение. Чтобы потом не оказалось что на субсидию заправляют авто или гуляют в ресторане.
Почему государство в упор игнорирует создание реестра малоимущих - ещё тот вопрос. Наверное потому что некоторые миллионеры тоже получают из бюджета субсидии, много элитного имущества записано на родителей, бабушек и дедушек.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Вкладчик1234 написав:А теперь Ваши мнения, поможет ли это нынешнему резиденту или нет, как это отразится на инфляции, будут ли люди реально платить этими деньгами за коммуналку (или будут тратить на другие нужды, и накапливать долги)?
Надо предусмотреть, чтобы эти деньги субсидиант мог потратить исключительно на оплату коммунальных услуг, и лишь сэкономленную часть смогли бы потратить на себя. Иначе эта будет примитивная предвыборная взятка от Порошенко. Малообеспеченные в большинстве потратят эти деньги на еду, и задолженность и так рекордная на сегодня еще вырастет.
Вкладчик1234 написав:А теперь Ваши мнения, поможет ли это нынешнему резиденту или нет, как это отразится на инфляции, будут ли люди реально платить этими деньгами за коммуналку (или будут тратить на другие нужды, и накапливать долги)?
Вкладчик1234 написав:А теперь Ваши мнения, поможет ли это нынешнему резиденту или нет, как это отразится на инфляции, будут ли люди реально платить этими деньгами за коммуналку (или будут тратить на другие нужды, и накапливать долги)?
Вкладчик1234 написав:А теперь Ваши мнения, поможет ли это нынешнему резиденту или нет, как это отразится на инфляции, будут ли люди реально платить этими деньгами за коммуналку (или будут тратить на другие нужды, и накапливать долги)?