Рахунок з обмеженим використанням.
|
|
|
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:38
Рахунок з обмеженим використанням.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:43
Это сложно, так как не все и не везде могут оплачивать картами.
Самый простой вариант не выплачивать субсидии в случае долгов по коммуналке.
Будет и монетизация и риск что потратят не поназначению минимизируют.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:00
Re: Політичні дискусії
Не побачив - чи вже почали обговорювати відносно нову ( як на мене несподівану все-таки) фігуру - Смешко . Хоч він насправді достатньо відома людина , без "хвостів" чи "кістяків" явних . Почитав його статті за пару років минулих ... Явні плюси у всьому .
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:07
Puente в Украине традиция выбирать президента из медиа-фигур. ПАП стал президентом на фоне майданных событий (которые 2 месяца активно освещались всеми тв каналами) Вместо него мог бы быть Турчинов, Яценюк, Кличко и даже Парасюк. Без тв-пиара который дал им майдан, за них массово никто не голосовал бы.
Медиаресурсы не интересовались Смешко до выборов, и сейчас не интересуются. А народ любит когда кандидата активно пиарят тв каналы. Отсюда рейтинг Зеленского. Менталитет -то что не раскручено не покупают. Поэтому ближайшие десятилетия президентами будут только раскрученные медиа фигуры.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 січ, 2019 13:22, всього редагувалось 10 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:12
Был бы отличным Президентом 100 процентов, но поздно включился в избирательный процесс, жаль.
Насчет косяков - Lapay утверждал, что он отравил Ющенко, или участвовал в отравлении, пойди пойми этих любителей Порошенко, что у них там написано в темниках.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19
Re: Політичні дискусії
А шо таке, Гриценко вже другий сорт?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:47
В порівнянні - так - другий ...
Газету День знаєте ? Він там , виявляється , регулярно відносно статті писав історичні ...
Скоріше порівняльні ...
А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:49
Гриценко - реальный достойный кандидат во второй тур, а Смешко, к большому сожалению, не имеет шансов. Хотя Смешко был бы отличным президентом страны, наверное, по моральным и деловым качествам самым лучшим, профессор, генерал, опыт работы огромный, не наворовал и не приватизировал, спокойный, уравновешенный. Роман Безсмертный на него похож, но тоже без шансов.
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55
Re: Політичні дискусії
В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами.
Де отруїли і коли - це вже друге питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:58
Re: Політичні дискусії
Кіно ще раз передивіться, італійське. Там теж був такий професор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|