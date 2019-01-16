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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 30313233>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:38

  Puente написав:А хіба не можна зробити карточку з обмеженими можливостями оплати ?
Спеціалізовану - для оплати тільки комуналки ? Ощадбанківську . Тоді все буде зразу - і безготівка , і не витратиш куди попало ...

Рахунок з обмеженим використанням.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Puente написав:А хіба не можна зробити карточку з обмеженими можливостями оплати ?
Спеціалізовану - для оплати тільки комуналки ? Ощадбанківську . Тоді все буде зразу - і безготівка , і не витратиш куди попало ...

Рахунок з обмеженим використанням.


Это сложно, так как не все и не везде могут оплачивать картами.
Самый простой вариант не выплачивать субсидии в случае долгов по коммуналке.
Будет и монетизация и риск что потратят не поназначению минимизируют.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:00

Re: Політичні дискусії

Не побачив - чи вже почали обговорювати відносно нову ( як на мене несподівану все-таки) фігуру - Смешко . Хоч він насправді достатньо відома людина , без "хвостів" чи "кістяків" явних . Почитав його статті за пару років минулих ... Явні плюси у всьому .
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:07

Puente в Украине традиция выбирать президента из медиа-фигур. ПАП стал президентом на фоне майданных событий (которые 2 месяца активно освещались всеми тв каналами) Вместо него мог бы быть Турчинов, Яценюк, Кличко и даже Парасюк. Без тв-пиара который дал им майдан, за них массово никто не голосовал бы.

Медиаресурсы не интересовались Смешко до выборов, и сейчас не интересуются. А народ любит когда кандидата активно пиарят тв каналы. Отсюда рейтинг Зеленского. Менталитет -то что не раскручено не покупают. Поэтому ближайшие десятилетия президентами будут только раскрученные медиа фигуры.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 січ, 2019 13:22, всього редагувалось 10 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:12

  Puente написав:Не побачив - чи вже почали обговорювати відносно нову ( як на мене несподівану все-таки) фігуру - Смешко . Хоч він насправді достатньо відома людина , без "хвостів" чи "кістяків" явних . Почитав його статті за пару років минулих ... Явні плюси у всьому .


Был бы отличным Президентом 100 процентов, но поздно включился в избирательный процесс, жаль.

Насчет косяков - Lapay утверждал, что он отравил Ющенко, или участвовал в отравлении, пойди пойми этих любителей Порошенко, что у них там написано в темниках.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:19

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Был бы отличным Президентом 100 процентов, но поздно включился в избирательный процесс, жаль.

А шо таке, Гриценко вже другий сорт?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:47

  lapay написав:
  freeze написав:Был бы отличным Президентом 100 процентов, но поздно включился в избирательный процесс, жаль.

А шо таке, Гриценко вже другий сорт?

В порівнянні - так - другий ...
Газету День знаєте ? Він там , виявляється , регулярно відносно статті писав історичні ...
Скоріше порівняльні ...
А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:49

  lapay написав:
  freeze написав:Был бы отличным Президентом 100 процентов, но поздно включился в избирательный процесс, жаль.

А шо таке, Гриценко вже другий сорт?


Гриценко - реальный достойный кандидат во второй тур, а Смешко, к большому сожалению, не имеет шансов. Хотя Смешко был бы отличным президентом страны, наверное, по моральным и деловым качествам самым лучшим, профессор, генерал, опыт работы огромный, не наворовал и не приватизировал, спокойный, уравновешенный. Роман Безсмертный на него похож, но тоже без шансов.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:55

Re: Політичні дискусії

  Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...

В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами.
Де отруїли і коли - це вже друге питання.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Хотя Смешко был бы отличным президентом страны, наверное, по моральным и деловым качествам самым лучшим, профессор, генерал, опыт работы огромный, не наворовал и не приватизировал, спокойный, уравновешенный. Роман Безсмертный на него похож, но тоже без шансов.

Кіно ще раз передивіться, італійське. Там теж був такий професор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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