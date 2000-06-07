Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...
В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами. Де отруїли і коли - це вже друге питання.
Участие великого интригана Березовского исключаете при отравлении Ющенко? Он там публично рассказывал, что на 20 миллионов долларов вложился в кандидата. И так удачно всё получилось, и кандидат дополнительно получил проценты от возмущенных отравлением граждан, но и смог инаугурироваться и работать дальше нормально. Смущает, что дозировочка так точно сошлась, и не больше, и не меньше. Жалко повесился Борис Абрамович, очень талантливый был человек, уже не поделится инсайдом.
yanyura Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль. У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Як антиагітація проти Порошенка приймається. Хоча за Томос ...дякую йому.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
lapay написав:yanyura Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль. У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.
Так хто для Вас той реальний Президент-пахарь?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Хоча за Томос ...дякую йому.
О Томосе. Если бы Порошенко просто говорил о Томосе, но он поставил принятие Томоса выше защитников Украины на Донбассе, вот о чем речь. Из комментов под той статьей (их пока всего 5, но 1-й уже +38):
"Дякую" президенту. Виходить, я дарма з побратимами на фронті був? А що - на фронті у нас багато перемог? А ? А те що тебе на фронті ПОРАЖЕНКОМ називають - нічого не говорить? Що війні кінець? Перемогу об"явив? Тобі ВЕЛКОМ в Донецьк чи Луганськ. Поїдь. Ти ж виграв....