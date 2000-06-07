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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 30313233
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:14

  lapay написав:
  Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...

В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами.
Де отруїли і коли - це вже друге питання.


Участие великого интригана Березовского исключаете при отравлении Ющенко?
Он там публично рассказывал, что на 20 миллионов долларов вложился в кандидата.
И так удачно всё получилось, и кандидат дополнительно получил проценты от возмущенных отравлением граждан, но и смог инаугурироваться и работать дальше нормально.
Смущает, что дозировочка так точно сошлась, и не больше, и не меньше.
Жалко повесился Борис Абрамович, очень талантливый был человек, уже не поделится инсайдом.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:43

И это всё о нем.

Последовательный!
6 июля 2005
7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!

Кучма: Ну це зрозуміло.

Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/4389911/

Готов свою жизнь отдать за свободу слова!
Порошенко. Але я віддам життя за те, щоб вона була!

https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0
30 декабря 2016 года был ее последний выпуск. Жизнь за ее существование не отдана.

Непримиримый к лести!
Цілували руки: у Волинському соборі славили не Бога, а Порошенка (відео)
Вчора о 15:14

https://p-p.com.ua/news/tsiluvaly-ruky- ... nka-video/

Ничего не напоминает? Тогда смотрим 0:50 на https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jJm2Fhfisk
и здесь - https://static.gazeta.ua/img/cache/gall ... 00.jpg?v=0

Не разменивается на мелочи!
«ТОМОС – ЦЕ, МОЖЛИВО, БІЛЬША ПЕРЕМОГА, НІЖ НА ФРОНТІ», – ПОРОШЕНКО В КІВЕРЦЯХ
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/ua/news/all/t ... shenko-v-/

Админресурс не применяет! (До дня выбора еще 2,5 месяца)
ДО ЛУЦЬКА НА ЗУСТРІЧ З ПОРОШЕНКОМ ЗВЕЗЛИ БЮДЖЕТНИКІВ ОБЛАСТІ. ВІДЕО
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/news/all/do-l ... sti-video/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Участие великого интригана Березовского исключаете при отравлении Ющенко?

Я не знаю, хто отруїв Ющенка, мене обурює заперечення самого факту отруєння, доведеного наукою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:53

yanyura
Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль.
У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:15

  yanyura написав:И это всё о нем.

Последовательный!
6 июля 2005
7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!

Кучма: Ну це зрозуміло.

Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/4389911/

Готов свою жизнь отдать за свободу слова!
Порошенко. Але я віддам життя за те, щоб вона була!

https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0
30 декабря 2016 года был ее последний выпуск. Жизнь за ее существование не отдана.

Непримиримый к лести!
Цілували руки: у Волинському соборі славили не Бога, а Порошенка (відео)
Вчора о 15:14

https://p-p.com.ua/news/tsiluvaly-ruky- ... nka-video/

Ничего не напоминает? Тогда смотрим 0:50 на https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jJm2Fhfisk
и здесь - https://static.gazeta.ua/img/cache/gall ... 00.jpg?v=0

Не разменивается на мелочи!
«ТОМОС – ЦЕ, МОЖЛИВО, БІЛЬША ПЕРЕМОГА, НІЖ НА ФРОНТІ», – ПОРОШЕНКО В КІВЕРЦЯХ
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/ua/news/all/t ... shenko-v-/

Админресурс не применяет! (До дня выбора еще 2,5 месяца)
ДО ЛУЦЬКА НА ЗУСТРІЧ З ПОРОШЕНКОМ ЗВЕЗЛИ БЮДЖЕТНИКІВ ОБЛАСТІ. ВІДЕО
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/news/all/do-l ... sti-video/

Як антиагітація проти Порошенка приймається.
Хоча за Томос ...дякую йому.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:17

  lapay написав:yanyura
Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль.
У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.

Так хто для Вас той реальний Президент-пахарь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:34

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:Хоча за Томос ...дякую йому.

О Томосе. Если бы Порошенко просто говорил о Томосе, но он поставил принятие Томоса выше защитников Украины на Донбассе, вот о чем речь. Из комментов под той статьей (их пока всего 5, но 1-й уже +38):
"Дякую" президенту. Виходить, я дарма з побратимами на фронті був? А що - на фронті у нас багато перемог? А ? А те що тебе на фронті ПОРАЖЕНКОМ називають - нічого не говорить? Що війні кінець? Перемогу об"явив? Тобі ВЕЛКОМ в Донецьк чи Луганськ. Поїдь. Ти ж виграв....
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