Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...
В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами. Де отруїли і коли - це вже друге питання.
Участие великого интригана Березовского исключаете при отравлении Ющенко? Он там публично рассказывал, что на 20 миллионов долларов вложился в кандидата. И так удачно всё получилось, и кандидат дополнительно получил проценты от возмущенных отравлением граждан, но и смог инаугурироваться и работать дальше нормально. Смущает, что дозировочка так точно сошлась, и не больше, и не меньше. Жалко повесился Борис Абрамович, очень талантливый был человек, уже не поделится инсайдом.
yanyura Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль. У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Як антиагітація проти Порошенка приймається. Хоча за Томос ...дякую йому.
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lapay написав:yanyura Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль. У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.
Так хто для Вас той реальний Президент-пахарь?
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Хоча за Томос ...дякую йому.
О Томосе. Если бы Порошенко просто говорил о Томосе, но он поставил принятие Томоса выше защитников Украины на Донбассе, вот о чем речь. Из комментов под той статьей (их пока всего 5, но 1-й уже +38):
"Дякую" президенту. Виходить, я дарма з побратимами на фронті був? А що - на фронті у нас багато перемог? А ? А те що тебе на фронті ПОРАЖЕНКОМ називають - нічого не говорить? Що війні кінець? Перемогу об"явив? Тобі ВЕЛКОМ в Донецьк чи Луганськ. Поїдь. Ти ж виграв....
Квесторе_поверніться написав:Хоча за Томос ...дякую йому.
О Томосе. Если бы Порошенко просто говорил о Томосе, но он поставил принятие Томоса выше защитников Украины на Донбассе, вот о чем речь. Из комментов под той статьей (их пока всего 5, но 1-й уже +38):
"Дякую" президенту. Виходить, я дарма з побратимами на фронті був? А що - на фронті у нас багато перемог? А ? А те що тебе на фронті ПОРАЖЕНКОМ називають - нічого не говорить? Що війні кінець? Перемогу об"явив? Тобі ВЕЛКОМ в Донецьк чи Луганськ. Поїдь. Ти ж виграв....
Не можна на Томосі піаритись...не взивай намарно імені Господа Бога Твого...
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Народного депутата Юрия Тимошенко в четверг, 17 января, исключат из "Народного фронта". Об этом сообщил источник во фракции.
Депутата исключат из "Народного фронта" на заседании фракции, которое состоится 17 января. Причина - намерение Тимошенко баллотироваться на пост президента Украины. Как утверждают источники, произойдет это по желанию Администрации президента.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian написав:Народного депутата Юрия Тимошенко в четверг, 17 января, исключат из "Народного фронта". Об этом сообщил источник во фракции.
Депутата исключат из "Народного фронта" на заседании фракции, которое состоится 17 января. Причина - намерение Тимошенко баллотироваться на пост президента Украины. Как утверждают источники, произойдет это по желанию Администрации президента.
Депутата Ю.В.Тимошенко видимо настойчиво убедили, хотя он ранее не заявлял никаких политических амбиций на пост президента, возможно получит хороший бонус. Удивительно, что ребята считают население за мало образованных тупарей. Для справки - это грязная технология еще никому не помогла, ни на одних украинских выборах. Даже я бы сказал, что примета плохая для пользователей таких технологий )))