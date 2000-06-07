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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 31323334>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:14

  lapay написав:
  Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...

В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами.
Де отруїли і коли - це вже друге питання.


Участие великого интригана Березовского исключаете при отравлении Ющенко?
Он там публично рассказывал, что на 20 миллионов долларов вложился в кандидата.
И так удачно всё получилось, и кандидат дополнительно получил проценты от возмущенных отравлением граждан, но и смог инаугурироваться и работать дальше нормально.
Смущает, что дозировочка так точно сошлась, и не больше, и не меньше.
Жалко повесился Борис Абрамович, очень талантливый был человек, уже не поделится инсайдом.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:43

И это всё о нем.

Последовательный!
6 июля 2005
7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!

Кучма: Ну це зрозуміло.

Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/4389911/

Готов свою жизнь отдать за свободу слова!
Порошенко. Але я віддам життя за те, щоб вона була!

https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0
30 декабря 2016 года был ее последний выпуск. Жизнь за ее существование не отдана.

Непримиримый к лести!
Цілували руки: у Волинському соборі славили не Бога, а Порошенка (відео)
Вчора о 15:14

https://p-p.com.ua/news/tsiluvaly-ruky- ... nka-video/

Ничего не напоминает? Тогда смотрим 0:50 на https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jJm2Fhfisk
и здесь - https://static.gazeta.ua/img/cache/gall ... 00.jpg?v=0

Не разменивается на мелочи!
«ТОМОС – ЦЕ, МОЖЛИВО, БІЛЬША ПЕРЕМОГА, НІЖ НА ФРОНТІ», – ПОРОШЕНКО В КІВЕРЦЯХ
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/ua/news/all/t ... shenko-v-/

Админресурс не применяет! (До дня выбора еще 2,5 месяца)
ДО ЛУЦЬКА НА ЗУСТРІЧ З ПОРОШЕНКОМ ЗВЕЗЛИ БЮДЖЕТНИКІВ ОБЛАСТІ. ВІДЕО
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/news/all/do-l ... sti-video/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:49

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Участие великого интригана Березовского исключаете при отравлении Ющенко?

Я не знаю, хто отруїв Ющенка, мене обурює заперечення самого факту отруєння, доведеного наукою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:53

yanyura
Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль.
У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:15

  yanyura написав:И это всё о нем.

Последовательный!
6 июля 2005
7.06.2000 р Кучма-Порошенко

Порошенко:... Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!

Кучма: Ну це зрозуміло.

Порошенко: Я раз в житті зробив вибір і тут ніяких не буде змін!

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 6/4389911/

Готов свою жизнь отдать за свободу слова!
Порошенко. Але я віддам життя за те, щоб вона була!

https://www.youtube.com/watch?v=vbCAIxTevj0
30 декабря 2016 года был ее последний выпуск. Жизнь за ее существование не отдана.

Непримиримый к лести!
Цілували руки: у Волинському соборі славили не Бога, а Порошенка (відео)
Вчора о 15:14

https://p-p.com.ua/news/tsiluvaly-ruky- ... nka-video/

Ничего не напоминает? Тогда смотрим 0:50 на https://www.youtube.com/watch?feature=p ... jJm2Fhfisk
и здесь - https://static.gazeta.ua/img/cache/gall ... 00.jpg?v=0

Не разменивается на мелочи!
«ТОМОС – ЦЕ, МОЖЛИВО, БІЛЬША ПЕРЕМОГА, НІЖ НА ФРОНТІ», – ПОРОШЕНКО В КІВЕРЦЯХ
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/ua/news/all/t ... shenko-v-/

Админресурс не применяет! (До дня выбора еще 2,5 месяца)
ДО ЛУЦЬКА НА ЗУСТРІЧ З ПОРОШЕНКОМ ЗВЕЗЛИ БЮДЖЕТНИКІВ ОБЛАСТІ. ВІДЕО
15 Січня 2019

https://www.volynnews.com/news/all/do-l ... sti-video/

Як антиагітація проти Порошенка приймається.
Хоча за Томос ...дякую йому.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:17

  lapay написав:yanyura
Знаєте, є ідеальний сферичний кінь у вакуумі, а є кінь реальний. Реальний погано пахне, може залізти на пашу сусіда, якщо погано прив'язать; кусається, брикається, але паше кожен день. Ідеальний красивий, але користі з нього нуль.
У нас, чомусь, всі хочуть ідеального, і крутять носом від реального.

Так хто для Вас той реальний Президент-пахарь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:34

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:Хоча за Томос ...дякую йому.

О Томосе. Если бы Порошенко просто говорил о Томосе, но он поставил принятие Томоса выше защитников Украины на Донбассе, вот о чем речь. Из комментов под той статьей (их пока всего 5, но 1-й уже +38):
"Дякую" президенту. Виходить, я дарма з побратимами на фронті був? А що - на фронті у нас багато перемог? А ? А те що тебе на фронті ПОРАЖЕНКОМ називають - нічого не говорить? Що війні кінець? Перемогу об"явив? Тобі ВЕЛКОМ в Донецьк чи Луганськ. Поїдь. Ти ж виграв....
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:18

  yanyura написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хоча за Томос ...дякую йому.

О Томосе. Если бы Порошенко просто говорил о Томосе, но он поставил принятие Томоса выше защитников Украины на Донбассе, вот о чем речь. Из комментов под той статьей (их пока всего 5, но 1-й уже +38):
"Дякую" президенту. Виходить, я дарма з побратимами на фронті був? А що - на фронті у нас багато перемог? А ? А те що тебе на фронті ПОРАЖЕНКОМ називають - нічого не говорить? Що війні кінець? Перемогу об"явив? Тобі ВЕЛКОМ в Донецьк чи Луганськ. Поїдь. Ти ж виграв....

Не можна на Томосі піаритись...не взивай намарно імені Господа Бога Твого...
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:31

Народного депутата Юрия Тимошенко в четверг, 17 января, исключат из "Народного фронта". Об этом сообщил источник во фракции.

Депутата исключат из "Народного фронта" на заседании фракции, которое состоится 17 января. Причина - намерение Тимошенко баллотироваться на пост президента Украины. Как утверждают источники, произойдет это по желанию Администрации президента.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, zzzzzz
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:45

  vitaliian написав:Народного депутата Юрия Тимошенко в четверг, 17 января, исключат из "Народного фронта". Об этом сообщил источник во фракции.

Депутата исключат из "Народного фронта" на заседании фракции, которое состоится 17 января. Причина - намерение Тимошенко баллотироваться на пост президента Украины. Как утверждают источники, произойдет это по желанию Администрации президента.


Депутата Ю.В.Тимошенко видимо настойчиво убедили, хотя он ранее не заявлял никаких политических амбиций на пост президента, возможно получит хороший бонус.
Удивительно, что ребята считают население за мало образованных тупарей.
Для справки - это грязная технология еще никому не помогла, ни на одних украинских выборах. Даже я бы сказал, что примета плохая для пользователей таких технологий )))
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