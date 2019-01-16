|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:18
freeze написав:
Депутата Ю.В.Тимошенко видимо настойчиво убедили, хотя он ранее не заявлял никаких политических амбиций на пост президента, возможно получит хороший бонус.
Удивительно, что ребята считают население за мало образованных тупарей.
Для справки - это грязная технология еще никому не помогла, ни на одних украинских выборах. Даже я бы сказал, что примета плохая для пользователей таких технологий )))
Всех нет конечно, но кто то да и ошибется. Тем более у Тимошенко много избирателей что не особо чувствуют такие тонкости.
Ну и между вторый и третьим местом разница может быть меньше процента.
Тут каждый голос имеет значений.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2415
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 239 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:31
freeze написав:
Депутата Ю.В.Тимошенко
А це означає, що Народний Фронт буде підтримувати Юлю.
БігМорди Яценюка - проти Порошенка.
Не можна допустити Тимошенко Юлю в Президенти...те саме болото буде продовжено.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 27299
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1383 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:38
Aps написав:
Ну и между вторый и третьим местом разница может быть меньше процента.
Тут каждый голос имеет значений.
А шо, вона вже на третьому?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6589
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 821 раз.
- Подякували: 977 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:39
lapay
Вы одного утрировали в худшую сторону (идеальный, толку ноль), а другого - в положительную (пашет каждый день).
А на деле -- разница в сумме (в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает) хоть и небольшая, но с порядочным появляется хотя бы шанс.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20807
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|