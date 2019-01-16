Если говорить о том, станет Порошенко в этом году богаче или нет, то вопреки распространенным мифам я бы советовал внимательно посмотреть на рейтинги наших и зарубежных журналов. Да даже на те же списки "Форбс". Посмотрите, как менялось состояние, например, того же Рината Ахметова, некоторых наших аграрных олигархов, того же Косюка. Посмотрите, как менялась стоимость их активов и активов Порошенко. Насколько я понимаю, там реальный рост в пределах 10-15%. Падения, как у некоторых, у него сейчас нет. Падение было у всех в 2014 году.



Кстати, хочу напомнить, что во времена Ющенко активы Ахметова выросли в стоимости в несколько раз. И это произошло не потому, что Ющенко как-то помогал Ахметову, просто в этот момент активно развивалась экономика. Так вот в тот период у Ахметова и Фирташа активы выросли в несколько раз, и это люди, которые напрямую не входили во власть. Что касается Порошенко, то у него нет падения, есть рост, но рост очень умеренный, поэтому я не сказал бы, что он уж очень разбогател, по крайней мере судя по стоимости активов.



Конечно, "Рошен" активно развивается, но если говорить о злоупотреблениях и о том, что Порошенко активно использует свой статус, то рост его активов должен был бы измеряться не в процентах, а в разах. Если бы он увеличил свой капитал в разы, можно было бы говорить о том, что он воспользовался властью для своего личного обогащения, а так это пока в пределах приличия.