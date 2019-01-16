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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 32333435>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:18

  freeze написав:Депутата Ю.В.Тимошенко видимо настойчиво убедили, хотя он ранее не заявлял никаких политических амбиций на пост президента, возможно получит хороший бонус.
Удивительно, что ребята считают население за мало образованных тупарей.
Для справки - это грязная технология еще никому не помогла, ни на одних украинских выборах. Даже я бы сказал, что примета плохая для пользователей таких технологий )))


Всех нет конечно, но кто то да и ошибется. Тем более у Тимошенко много избирателей что не особо чувствуют такие тонкости.
Ну и между вторый и третьим местом разница может быть меньше процента.
Тут каждый голос имеет значений.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:31

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Депутата Ю.В.Тимошенко

А це означає, що Народний Фронт буде підтримувати Юлю.
БігМорди Яценюка - проти Порошенка.
Не можна допустити Тимошенко Юлю в Президенти...те саме болото буде продовжено.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:38

Re: Політичні дискусії

  Aps написав:Ну и между вторый и третьим местом разница может быть меньше процента.
Тут каждый голос имеет значений.

А шо, вона вже на третьому? :shock:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:39

lapay
Вы одного утрировали в худшую сторону (идеальный, толку ноль), а другого - в положительную (пашет каждый день).

А на деле -- разница в сумме (в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает) хоть и небольшая, но с порядочным появляется хотя бы шанс.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:50

  freeze написав:Депутата Ю.В.Тимошенко видимо настойчиво убедили, хотя он ранее не заявлял никаких политических амбиций на пост президента, возможно получит хороший бонус.
Удивительно, что ребята считают население за мало образованных тупарей.


Юрію це вже допомогло стати мажоритарником, бабки думали що то вони за Юлю, та ще допоміг НФ з Іванчуком, але тепер Іванчук сам буде по цьому округу пробиватись, бо перспективи НФ ніякі.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:30

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А на деле -- разница в сумме (в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает) хоть и небольшая, но с порядочным появляется хотя бы шанс.

Так Ющенко був порядочний, а Тимошенко, Зеленський з офшорами - хто порядочний, і чому Порошенко гірший за інших?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:37

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:чому Порошенко гірший за інших

Так всі гілки влади Петро під себе хоче підімяти...ніззя йому це дозволити.
Прийде на 2 термін підімне.
Ну і конфлікт бізнесових і державних інтересів прослідковується.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:16

Re: Політичні дискусії

  Квесторе_поверніться написав:Так всі гілки влади Петро під себе хоче підімяти...ніззя йому це дозволити.
Прийде на 2 термін підімне.

Спонсори не дадуть, як зробили з антикорупційним судом. І на парламентських виборах вже не буде більшості. Не узурпує, хоч посилить, тоді і інвестиції підуть.
  Квесторе_поверніться написав:Ну і конфлікт бізнесових і державних інтересів прослідковується.

Він як був бідним олігархом, так і залишився, навіть вилетів із десятки найбагатших людей України:
https://fraza.ua/analytics/266220-stane ... ekspertov-
Если говорить о том, станет Порошенко в этом году богаче или нет, то вопреки распространенным мифам я бы советовал внимательно посмотреть на рейтинги наших и зарубежных журналов. Да даже на те же списки "Форбс". Посмотрите, как менялось состояние, например, того же Рината Ахметова, некоторых наших аграрных олигархов, того же Косюка. Посмотрите, как менялась стоимость их активов и активов Порошенко. Насколько я понимаю, там реальный рост в пределах 10-15%. Падения, как у некоторых, у него сейчас нет. Падение было у всех в 2014 году.

Кстати, хочу напомнить, что во времена Ющенко активы Ахметова выросли в стоимости в несколько раз. И это произошло не потому, что Ющенко как-то помогал Ахметову, просто в этот момент активно развивалась экономика. Так вот в тот период у Ахметова и Фирташа активы выросли в несколько раз, и это люди, которые напрямую не входили во власть. Что касается Порошенко, то у него нет падения, есть рост, но рост очень умеренный, поэтому я не сказал бы, что он уж очень разбогател, по крайней мере судя по стоимости активов.

Конечно, "Рошен" активно развивается, но если говорить о злоупотреблениях и о том, что Порошенко активно использует свой статус, то рост его активов должен был бы измеряться не в процентах, а в разах. Если бы он увеличил свой капитал в разы, можно было бы говорить о том, что он воспользовался властью для своего личного обогащения, а так это пока в пределах приличия.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:21

  lapay написав:
  detroytred написав:А на деле -- разница в сумме (в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает) хоть и небольшая, но с порядочным появляется хотя бы шанс.

Так Ющенко був порядочний, а Тимошенко, Зеленський з офшорами - хто порядочний, і чому Порошенко гірший за інших?

Ющенко (более менее порядочный) не использовал шанс. Возможно слишком мало этого более-менее.
Причём тут к порядочным все остальные не понял?))

Вроде freeze о Смешко говорил.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:35

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Вроде freeze о Смешко говорил.

Яке він має відношення до майбутнього Президента, крім втрати 2.5 мільйонів застави?
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