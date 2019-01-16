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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:08

  lapay написав:
  detroytred написав:Вроде freeze о Смешко говорил.

Яке він має відношення до майбутнього Президента, крім втрати 2.5 мільйонів застави?

Насмішить Смішко...погоджуюсь.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:19

Петро вискочив на перше місце
Кеф 2,3, у Юлі 2,5, у Вови 4,6
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... preset=949
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:42

  lapay написав:Петро вискочив на перше місце
Кеф 2,3, у Юлі 2,5, у Вови 4,6
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... preset=949

А свіжі опитування імяреків десь є?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:52

  lapay написав:Петро вискочив на перше місце
Кеф 2,3, у Юлі 2,5, у Вови 4,6
https://www.favoritsport.com.ua/ru/bets ... preset=949


Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.

Головне, що Зеленський в прольоті. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:09

  lapay написав:
  freeze написав:Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.

Головне, що Зеленський в прольоті. :)


https://www.youtube.com/watch?v=_zflkehNN_M

«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії
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