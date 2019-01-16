Насмішить Смішко...погоджуюсь.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:08
Насмішить Смішко...погоджуюсь.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:19
Петро вискочив на перше місце
Кеф 2,3, у Юлі 2,5, у Вови 4,6
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 20:42
А свіжі опитування імяреків десь є?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:52
Вы же были против фаворитспорт? Ссылались на Париматч, там совсем другие цифры.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:08
Re: Політичні дискусії
Головне, що Зеленський в прольоті.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:09
«Зелена родина ру». Кінобізнес Зеленського у Росії
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