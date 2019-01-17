Яке він має відношення до майбутнього Президента, крім втрати 2.5 мільйонів застави?
Насмішить Смішко...погоджуюсь.
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detroytred написав:А на деле -- разница в сумме (в чем-то выигрывает, в чем-то проигрывает) хоть и небольшая, но с порядочным появляется хотя бы шанс.
Так Ющенко був порядочний, а Тимошенко, Зеленський з офшорами - хто порядочний, і чому Порошенко гірший за інших?
Мародёр он, просто мародёр.
А хто Ваш Президент?
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