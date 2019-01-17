Гілка зачахла...дискусій нуль. Ніхто не йде на вибори? Володі Зе...жаль з бізнесом в Московії було попрощатися?
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Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...
В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами. Де отруїли і коли - це вже друге питання.
– Тоді в мене виникає запитання: ви знаєте, хто труїв Ющенка?
– Сам факт отруєння Ющенка на сьогоднішній день не встановлений. Ми проводили розслідування, коли в мене була можливість його контролювати – до лютого 2005 року, і не встановили факту отруєння. Більше того, комісійна експертиза встановила, що отруєння не було. Потерпілий не здає аналізів крові, і мені досі незрозуміло, чому, коли ми вимагали від клініки у Відні повну інформацію [про результати аналізів], сам потерпілий і його оточення зробили все, щоб нам їх не давати. Тільки після двох судових процесів в Австрії нам удалося за допомогою австрійського міністерства юстиції отримати ці документи, які й установили факт відсутності отруєння.
Перші експертні висновки стосовно аналізів Ющенка були отримані восени 2004 року, одразу після госпіталізації в австрійській клініці Rudolfinerhaus.
Другий висновок тієї ж осені винесли лікарі University of Virginia´s Сritical incident analysis group в Сполучених штатах. Аналізи до штату Вірджинія доставляв Роман Зварич. Як відомо зі слів самого народного депутата , до США він відвозив зразки крові екс-президента, а також волосся та нігтів. За словами Романа Зварича, а також виходячи з численних публікацій та інтерв'ю лікарів, що проводили експертизу, в крові Віктора Ющенка був виявлений діоксін.
Тієї ж осені присутність діоксину підтвердили одразу дві голландські клініки - BioDetection Systems (Амстердам) та RIKILT (Вагенінген), а також спеціалісти німецької лабораторії Eurofins (Мюнстерн).
На даний момент дані всіх вищезазначених експертиз містяться в кримінальній справі про отруєння Віктора Ющенка. Втім жоден з них не має силу доказів в рамках кримінального провадження і не може бути переданий на розгляд суду в якості доказової бази. .... В матеріалах кримінальної справи міститься лише одна експертиза, ініційована слідчими Генеральної прокуратури, і яка до останнього часу була відправною точкою слідства, що проводило перевірку саме факту отруєння, а не, наприклад, хвороби.
Ця експертиза була проведена в листопаді 2005 року за наполяганням оточення Віктора Ющенка, зокрема тодішнього голови секретаріату президента Олега Рибачука та голови СБУ Ігоря Дріжчаного.
Пізніше, про те, як проводився відбір крові в подробицях розповіли екс-міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко, представник Віктора Ющенка у кримінальній справі Микола Полудьоний, та екс-керівник слідства Галина Климович .
Аналізи в екс-президента відібрали 9 листопада в приміщенні клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. При відборі аналізів були присутні як представники самого потерпілого, так і слідчі Генеральної прокуратури. Головним координатором проведення експертизи називають слідчого з особливо важливих справ Володимира Проскурника.
Матеріалом для експертизи слугувала лише кров потерпілого. Всього в Віктора Ющенка відібрали 20 пробірок крові, з якої в тій же лікарні шляхом центрифугування була виділена сироватка. Відібрані та розсортовані аналізи були направлені у лабораторії трьох країн - Бельгії, Великобританії та Німеччині.
Згодом Генеральна прокуратура отримала результати експертизи. Спеціалісти всіх трьох лабораторій дійшли висновку, що в крові Віктора Ющенка містився діоксин.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay Мутно всё. Все кто занимался расследованием, говорят о странном поведении Ющенко, он всячески тормозил расследование.
Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявляет об отсутствии процессуальных доказательств отравления Президента Виктора Ющенко в период избирательной кампании 2004 года. Однако, отметил Турчинов, за все время, пока он возглавлял СБУ, Ющенко так и не сдал анализы для экспертизы.
Пискун объяснил, что экспертиза до сих пор не проведена в связи с нежеланием Президента сдавать необходимые анализы.
Турчинов подчеркнул, что за неделю до своей отставки он лично просил Ющенко не затягивать с проведением такой экспертизы и Президент согласился сдать необходимые анализы. Он отметил, что предупредил главу государства: "Если мы и далее будем затягивать проведение экспертизы, нас просто обвинят в фабрикации". "Президент пообещал мне, что он сдаст анализ в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий мне неизвестно, но, насколько я знаю, экспертиза до сих пор не проведена", - резюмировал экс-глава СБУ. https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -obnovleno
Я лично думаю, что отравление было, или же человека отравили, но странное петляние при расследовании, которое имело место быть с целью оттянуть взятие крови на экспертизу