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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:25

Гілка зачахла...дискусій нуль.
Ніхто не йде на вибори?
Володі Зе...жаль з бізнесом в Московії було попрощатися?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:22

  lapay написав:
  Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...

В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами.
Де отруїли і коли - це вже друге питання.


– Тоді в мене виникає запитання: ви знаєте, хто труїв Ющенка?

– Сам факт отруєння Ющенка на сьогоднішній день не встановлений. Ми проводили розслідування, коли в мене була можливість його контролювати – до лютого 2005 року, і не встановили факту отруєння. Більше того, комісійна експертиза встановила, що отруєння не було. Потерпілий не здає аналізів крові, і мені досі незрозуміло, чому, коли ми вимагали від клініки у Відні повну інформацію [про результати аналізів], сам потерпілий і його оточення зробили все, щоб нам їх не давати. Тільки після двох судових процесів в Австрії нам удалося за допомогою австрійського міністерства юстиції отримати ці документи, які й установили факт відсутності отруєння.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/- ... 60392.html
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:24

Квесторе_поверніться
А что обсуждать? Каждый был и остался при своем мнении.
Свой кандидат - цяця, остальные - каки, мародеры, клоуны, ворюги, пустомели.
Для справки - я за Порошенко.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:38

  Starikan написав:Квесторе_поверніться
А что обсуждать? Каждый был и остался при своем мнении.
Свой кандидат - цяця, остальные - каки, мародеры, клоуны, ворюги, пустомели.
Для справки - я за Порошенко.
Якщо на горизонті не з*явиться достойніший кандидат, я так само, проголосую за Порошенко. Професійніше в зовнішній політиці, наврядчи хто краще зможе рулити Країною.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50

  freeze написав:
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/- ... 60392.html

Значить, точно цей Смішко. Самий чесний і непідкупний.

https://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/20/5496799/
Перші експертні висновки стосовно аналізів Ющенка були отримані восени 2004 року, одразу після госпіталізації в австрійській клініці Rudolfinerhaus.

Другий висновок тієї ж осені винесли лікарі University of Virginia´s Сritical incident analysis group в Сполучених штатах. Аналізи до штату Вірджинія доставляв Роман Зварич. Як відомо зі слів самого народного депутата , до США він відвозив зразки крові екс-президента, а також волосся та нігтів. За словами Романа Зварича, а також виходячи з численних публікацій та інтерв'ю лікарів, що проводили експертизу, в крові Віктора Ющенка був виявлений діоксін.

Тієї ж осені присутність діоксину підтвердили одразу дві голландські клініки - BioDetection Systems (Амстердам) та RIKILT (Вагенінген), а також спеціалісти німецької лабораторії Eurofins (Мюнстерн).

На даний момент дані всіх вищезазначених експертиз містяться в кримінальній справі про отруєння Віктора Ющенка. Втім жоден з них не має силу доказів в рамках кримінального провадження і не може бути переданий на розгляд суду в якості доказової бази.
....
В матеріалах кримінальної справи міститься лише одна експертиза, ініційована слідчими Генеральної прокуратури, і яка до останнього часу була відправною точкою слідства, що проводило перевірку саме факту отруєння, а не, наприклад, хвороби.

Ця експертиза була проведена в листопаді 2005 року за наполяганням оточення Віктора Ющенка, зокрема тодішнього голови секретаріату президента Олега Рибачука та голови СБУ Ігоря Дріжчаного.

Пізніше, про те, як проводився відбір крові в подробицях розповіли екс-міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко, представник Віктора Ющенка у кримінальній справі Микола Полудьоний, та екс-керівник слідства Галина Климович .

Аналізи в екс-президента відібрали 9 листопада в приміщенні клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. При відборі аналізів були присутні як представники самого потерпілого, так і слідчі Генеральної прокуратури. Головним координатором проведення експертизи називають слідчого з особливо важливих справ Володимира Проскурника.

Матеріалом для експертизи слугувала лише кров потерпілого. Всього в Віктора Ющенка відібрали 20 пробірок крові, з якої в тій же лікарні шляхом центрифугування була виділена сироватка. Відібрані та розсортовані аналізи були направлені у лабораторії трьох країн - Бельгії, Великобританії та Німеччині.

Згодом Генеральна прокуратура отримала результати експертизи. Спеціалісти всіх трьох лабораторій дійшли висновку, що в крові Віктора Ющенка містився діоксин.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:56

lapay
Мутно всё.
Все кто занимался расследованием, говорят о странном поведении Ющенко, он всячески тормозил расследование.

Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявляет об отсутствии процессуальных доказательств отравления Президента Виктора Ющенко в период избирательной кампании 2004 года.
Однако, отметил Турчинов, за все время, пока он возглавлял СБУ, Ющенко так и не сдал анализы для экспертизы.

Пискун объяснил, что экспертиза до сих пор не проведена в связи с нежеланием Президента сдавать необходимые анализы.

Турчинов подчеркнул, что за неделю до своей отставки он лично просил Ющенко не затягивать с проведением такой экспертизы и Президент согласился сдать необходимые анализы.
Он отметил, что предупредил главу государства: "Если мы и далее будем затягивать проведение экспертизы, нас просто обвинят в фабрикации".
"Президент пообещал мне, что он сдаст анализ в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий мне неизвестно, но, насколько я знаю, экспертиза до сих пор не проведена", - резюмировал экс-глава СБУ.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -obnovleno

Я лично думаю, что отравление было, или же человека отравили, но странное петляние при расследовании, которое имело место быть с целью оттянуть взятие крови на экспертизу :roll:
freeze
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