Перші експертні висновки стосовно аналізів Ющенка були отримані восени 2004 року, одразу після госпіталізації в австрійській клініці Rudolfinerhaus.



Другий висновок тієї ж осені винесли лікарі University of Virginia´s Сritical incident analysis group в Сполучених штатах. Аналізи до штату Вірджинія доставляв Роман Зварич. Як відомо зі слів самого народного депутата , до США він відвозив зразки крові екс-президента, а також волосся та нігтів. За словами Романа Зварича, а також виходячи з численних публікацій та інтерв'ю лікарів, що проводили експертизу, в крові Віктора Ющенка був виявлений діоксін.



Тієї ж осені присутність діоксину підтвердили одразу дві голландські клініки - BioDetection Systems (Амстердам) та RIKILT (Вагенінген), а також спеціалісти німецької лабораторії Eurofins (Мюнстерн).



На даний момент дані всіх вищезазначених експертиз містяться в кримінальній справі про отруєння Віктора Ющенка. Втім жоден з них не має силу доказів в рамках кримінального провадження і не може бути переданий на розгляд суду в якості доказової бази.

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В матеріалах кримінальної справи міститься лише одна експертиза, ініційована слідчими Генеральної прокуратури, і яка до останнього часу була відправною точкою слідства, що проводило перевірку саме факту отруєння, а не, наприклад, хвороби.



Ця експертиза була проведена в листопаді 2005 року за наполяганням оточення Віктора Ющенка, зокрема тодішнього голови секретаріату президента Олега Рибачука та голови СБУ Ігоря Дріжчаного.



Пізніше, про те, як проводився відбір крові в подробицях розповіли екс-міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко, представник Віктора Ющенка у кримінальній справі Микола Полудьоний, та екс-керівник слідства Галина Климович .



Аналізи в екс-президента відібрали 9 листопада в приміщенні клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. При відборі аналізів були присутні як представники самого потерпілого, так і слідчі Генеральної прокуратури. Головним координатором проведення експертизи називають слідчого з особливо важливих справ Володимира Проскурника.



Матеріалом для експертизи слугувала лише кров потерпілого. Всього в Віктора Ющенка відібрали 20 пробірок крові, з якої в тій же лікарні шляхом центрифугування була виділена сироватка. Відібрані та розсортовані аналізи були направлені у лабораторії трьох країн - Бельгії, Великобританії та Німеччині.



Згодом Генеральна прокуратура отримала результати експертизи. Спеціалісти всіх трьох лабораторій дійшли висновку, що в крові Віктора Ющенка містився діоксин.



