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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 15:25

Гілка зачахла...дискусій нуль.
Ніхто не йде на вибори?
Володі Зе...жаль з бізнесом в Московії було попрощатися?
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:22

  lapay написав:
  Puente написав:А відносно отруєння Ющенка - взагалі прикольно ( я ще й тоді ніяк не міг зрозуміти ) - воно не доведено , що було ...

В кого мізки не ватні, тому доведено лабораторними аналізами.
Де отруїли і коли - це вже друге питання.


– Тоді в мене виникає запитання: ви знаєте, хто труїв Ющенка?

– Сам факт отруєння Ющенка на сьогоднішній день не встановлений. Ми проводили розслідування, коли в мене була можливість його контролювати – до лютого 2005 року, і не встановили факту отруєння. Більше того, комісійна експертиза встановила, що отруєння не було. Потерпілий не здає аналізів крові, і мені досі незрозуміло, чому, коли ми вимагали від клініки у Відні повну інформацію [про результати аналізів], сам потерпілий і його оточення зробили все, щоб нам їх не давати. Тільки після двох судових процесів в Австрії нам удалося за допомогою австрійського міністерства юстиції отримати ці документи, які й установили факт відсутності отруєння.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/- ... 60392.html
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:24

Квесторе_поверніться
А что обсуждать? Каждый был и остался при своем мнении.
Свой кандидат - цяця, остальные - каки, мародеры, клоуны, ворюги, пустомели.
Для справки - я за Порошенко.
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Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:38

  Starikan написав:Квесторе_поверніться
А что обсуждать? Каждый был и остался при своем мнении.
Свой кандидат - цяця, остальные - каки, мародеры, клоуны, ворюги, пустомели.
Для справки - я за Порошенко.
Якщо на горизонті не з*явиться достойніший кандидат, я так само, проголосую за Порошенко. Професійніше в зовнішній політиці, наврядчи хто краще зможе рулити Країною.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50

  freeze написав:
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/- ... 60392.html

Значить, точно цей Смішко. Самий чесний і непідкупний.

https://www.pravda.com.ua/articles/2010/10/20/5496799/
Перші експертні висновки стосовно аналізів Ющенка були отримані восени 2004 року, одразу після госпіталізації в австрійській клініці Rudolfinerhaus.

Другий висновок тієї ж осені винесли лікарі University of Virginia´s Сritical incident analysis group в Сполучених штатах. Аналізи до штату Вірджинія доставляв Роман Зварич. Як відомо зі слів самого народного депутата , до США він відвозив зразки крові екс-президента, а також волосся та нігтів. За словами Романа Зварича, а також виходячи з численних публікацій та інтерв'ю лікарів, що проводили експертизу, в крові Віктора Ющенка був виявлений діоксін.

Тієї ж осені присутність діоксину підтвердили одразу дві голландські клініки - BioDetection Systems (Амстердам) та RIKILT (Вагенінген), а також спеціалісти німецької лабораторії Eurofins (Мюнстерн).

На даний момент дані всіх вищезазначених експертиз містяться в кримінальній справі про отруєння Віктора Ющенка. Втім жоден з них не має силу доказів в рамках кримінального провадження і не може бути переданий на розгляд суду в якості доказової бази.
....
В матеріалах кримінальної справи міститься лише одна експертиза, ініційована слідчими Генеральної прокуратури, і яка до останнього часу була відправною точкою слідства, що проводило перевірку саме факту отруєння, а не, наприклад, хвороби.

Ця експертиза була проведена в листопаді 2005 року за наполяганням оточення Віктора Ющенка, зокрема тодішнього голови секретаріату президента Олега Рибачука та голови СБУ Ігоря Дріжчаного.

Пізніше, про те, як проводився відбір крові в подробицях розповіли екс-міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко, представник Віктора Ющенка у кримінальній справі Микола Полудьоний, та екс-керівник слідства Галина Климович .

Аналізи в екс-президента відібрали 9 листопада в приміщенні клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. При відборі аналізів були присутні як представники самого потерпілого, так і слідчі Генеральної прокуратури. Головним координатором проведення експертизи називають слідчого з особливо важливих справ Володимира Проскурника.

Матеріалом для експертизи слугувала лише кров потерпілого. Всього в Віктора Ющенка відібрали 20 пробірок крові, з якої в тій же лікарні шляхом центрифугування була виділена сироватка. Відібрані та розсортовані аналізи були направлені у лабораторії трьох країн - Бельгії, Великобританії та Німеччині.

Згодом Генеральна прокуратура отримала результати експертизи. Спеціалісти всіх трьох лабораторій дійшли висновку, що в крові Віктора Ющенка містився діоксин.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:56

lapay
Мутно всё.
Все кто занимался расследованием, говорят о странном поведении Ющенко, он всячески тормозил расследование.

Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявляет об отсутствии процессуальных доказательств отравления Президента Виктора Ющенко в период избирательной кампании 2004 года.
Однако, отметил Турчинов, за все время, пока он возглавлял СБУ, Ющенко так и не сдал анализы для экспертизы.

Пискун объяснил, что экспертиза до сих пор не проведена в связи с нежеланием Президента сдавать необходимые анализы.

Турчинов подчеркнул, что за неделю до своей отставки он лично просил Ющенко не затягивать с проведением такой экспертизы и Президент согласился сдать необходимые анализы.
Он отметил, что предупредил главу государства: "Если мы и далее будем затягивать проведение экспертизы, нас просто обвинят в фабрикации".
"Президент пообещал мне, что он сдаст анализ в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий мне неизвестно, но, насколько я знаю, экспертиза до сих пор не проведена", - резюмировал экс-глава СБУ.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -obnovleno

Я лично думаю, что отравление было, или же человека отравили, но странное петляние при расследовании, которое имело место быть с целью оттянуть взятие крови на экспертизу :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:Порошенко. Професійніше в зовнішній політиці, наврядчи хто краще зможе рулити Країною.
А як добре він рулює, вкупі зі своїм механіком-кумом-генпроком. у внутрішній політиці - то це вапще бонба" За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:17

  protefiks1959 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Порошенко. Професійніше в зовнішній політиці, наврядчи хто краще зможе рулити Країною.
А як добре він рулює, вкупі зі своїм механіком-кумом-генпроком. у внутрішній політиці - то це вапще бонба" За рік у корупціонерів конфіскували 140 тисяч гривень
Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь. А де, хто там, що, це тільки зайве, від слова зовсім = "триндьож".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:28

2014 год февраль
Пророссийский президент Янукович в бегах.
1] 27 февраля 2014 года, на Едином казначейском счёте Украины оставалось 108 133 гривны 65 копеек.
2] Армия разворована, практически уничтожена.
3] На подходе оплата по кредитам МВФ.
4] Страна в преддефолтном состоянии.

2019 год январь
Президент Порошенко у власти 5 лет.
1] Ассоциация с ЕС.
2] Безвиз с ЕС.
3] Реформа системы госзакупок "ProZorro".
4] Украинская армия в десятке сильнейших армий Европы.
5] Реформа о децентрализации в Украине.
6] Построены и отремонтированы тысячи километров дорог.
7] Построено 207 новых заводов, детские сады, школы, больницы.
8] Начата деолигархизация.
9] Национализация "Укртелекома" и "Приватбанка".
10] Банковская система в 2018 году вышла в прибыль.
11] Нафтогаз вышел в прибыль.
12] Нафтогаз выиграл суд у Газпрома и отсудил $4.6 млрд.
13] Ощадбанк выиграл суд у РФ и отсудил $1.3 млрд.
14] Госбюджет выполнен на 100,2%. Перевыполнение составило 1,8 млрд гривен.
15] Золотовалютный запас Украины вырос до $20.8 млрд.
16] Православная Церковь Украины получила Томос об автокефалии.

По данным Международного валютного фонда (МВФ) — Украина достигла максимальных успехов среди развивающихся стран.

И это всё, в период гибридной войны с Россией. Когда из бюджета уходит на армию по $3–4 млрд в год.
Сильная и успешная Украина — это полный провал и проигрыш Путина.
Поэтому Кремлём брошены все силы, для смены действующего президента Украины.
Второй президентский срок Порошенко 2019–2024 — это усиление санкций против России и продолжение отстаивания интересов Украины.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:56

  Starikan написав:
2014 год февраль
Пророссийский президент Янукович в бегах.
1] 27 февраля 2014 года, на Едином казначейском счёте Украины оставалось 108 133 гривны 65 копеек.
2] Армия разворована, практически уничтожена.
3] На подходе оплата по кредитам МВФ.
4] Страна в преддефолтном состоянии.

2019 год январь
Президент Порошенко у власти 5 лет.
1] Ассоциация с ЕС.
2] Безвиз с ЕС.
3] Реформа системы госзакупок "ProZorro".
4] Украинская армия в десятке сильнейших армий Европы.
5] Реформа о децентрализации в Украине.
6] Построены и отремонтированы тысячи километров дорог.
7] Построено 207 новых заводов, детские сады, школы, больницы.
8] Начата деолигархизация.
9] Национализация "Укртелекома" и "Приватбанка".
10] Банковская система в 2018 году вышла в прибыль.
11] Нафтогаз вышел в прибыль.
12] Нафтогаз выиграл суд у Газпрома и отсудил $4.6 млрд.
13] Ощадбанк выиграл суд у РФ и отсудил $1.3 млрд.
14] Госбюджет выполнен на 100,2%. Перевыполнение составило 1,8 млрд гривен.
15] Золотовалютный запас Украины вырос до $20.8 млрд.
16] Православная Церковь Украины получила Томос об автокефалии.

По данным Международного валютного фонда (МВФ) — Украина достигла максимальных успехов среди развивающихся стран.

И это всё, в период гибридной войны с Россией. Когда из бюджета уходит на армию по $3–4 млрд в год.
Сильная и успешная Украина — это полный провал и проигрыш Путина.
Поэтому Кремлём брошены все силы, для смены действующего президента Украины.
Второй президентский срок Порошенко 2019–2024 — это усиление санкций против России и продолжение отстаивания интересов Украины.

Ви так нічого і не лишили УрядуГройсмана? :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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