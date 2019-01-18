RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:58

Starikan,початок деолігархізації в чому полягає?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27342
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:08

Re: Політичні дискусії

  Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто!
Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 196
З нами з: 11.06.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:12

  freeze написав:lapay
Мутно всё.
Все кто занимался расследованием, говорят о странном поведении Ющенко, он всячески тормозил расследование.

Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Турчинов заявляет об отсутствии процессуальных доказательств отравления Президента Виктора Ющенко в период избирательной кампании 2004 года.
Однако, отметил Турчинов, за все время, пока он возглавлял СБУ, Ющенко так и не сдал анализы для экспертизы.

Пискун объяснил, что экспертиза до сих пор не проведена в связи с нежеланием Президента сдавать необходимые анализы.

Турчинов подчеркнул, что за неделю до своей отставки он лично просил Ющенко не затягивать с проведением такой экспертизы и Президент согласился сдать необходимые анализы.
Он отметил, что предупредил главу государства: "Если мы и далее будем затягивать проведение экспертизы, нас просто обвинят в фабрикации".
"Президент пообещал мне, что он сдаст анализ в ближайшее время. Дальнейшее развитие событий мне неизвестно, но, насколько я знаю, экспертиза до сих пор не проведена", - резюмировал экс-глава СБУ.
https://korrespondent.net/ukraine/polit ... -obnovleno

Я лично думаю, что отравление было, или же человека отравили, но странное петляние при расследовании, которое имело место быть с целью оттянуть взятие крови на экспертизу :roll:

Не треба фантазувати про змову рептілоїдів, достатньо подивитись на дату публікації 15,09,2005 і зрівняти з тим, що аналізи в Феофанії він здав у листопаді 2005.

Не розвіюйте остаточно мої добрі враження про Вас - досі вже.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 01.08.15
Подякував: 823 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:14

Re: Політичні дискусії

  protefiks1959 написав:Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...

Ківа?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 01.08.15
Подякував: 823 раз.
Подякували: 979 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 21:19

  protefiks1959 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Радійте тому, що Вам окупант з військового Урала шкоринку хліба не кидає, як собаці. Одним реченням Вам дав відповідь
Ваші поради мені не потрібні, я Вам нічого не раджу, отже й Ви стримуйте себе . Я зрадію, якщо пороха посадять на лаву підсудних - за 10+3 дні псевдоультиматиму сепарам одразу , після інаугурації, за Зеленопілля, за Луганськ, за Іловайськ, за Дебальцеве, Мінські угоди, і за банкопад...Загалом, максимальний термін, і , абсолютна конфіскація. Це немало, бо за ним підуть в конфіскацію ще багото хто!
Я бу голосувати за того, хто таке пообіцяє, але це не буде кандидат із сепарів, і, особливо, це не буде ЮВТ...
Не маскуйтесь, ватанчику.Бо навіть націоналісти зараз Пороха не трогають, робить він все правильно, тільки повільно. Ще покнопаєте трохи зайвого і Вас запросять на бесіду в СБУ.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2313
З нами з: 06.01.17
Подякував: 879 раз.
Подякували: 886 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.